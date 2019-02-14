Acer Cloud Technology представила платформу управления устройствами BDM

Acer Cloud Technology представила Being Device Management (BDM), платформу управления устройствами для системных интеграторов и поставщиков управляемых услуг. BDM поможет решить все задачи в системах администрирования для постоянно растущего числа «умных» устройств интернета вещей в сфере бизнеса.

Acer Cloud Technology объединила усилия с поставщиками «умных» систем Axiomtek, NEXCOM, IBASE, Shuttle и AOPEN, чтобы создать многофункциональную платформу управления устройствами для разных отраслей, включая розничную торговлю, здравоохранение и транспортную сферу. Acer Cloud Technology вместе с партнерами планируют представить комплексное программно-аппаратное решение, которое поможет системным интеграторам сократить расходы и повысить производительность с помощью таких функций, как автоматическая инициализация ПО и удаленное устранение неполадок.

«Acer применяет сервисно-ориентированные облачные технологии для разработки облачных решений, которые помогут справиться с возникающими в нашу эпоху всеобщего подключения проблемами управления устройствами, — отметил Маверик Ши (Maverick Shih), руководитель Acer Cloud Technology. — Платформа BDM — это единый централизованный портал, который поможет нашим клиентам повысить операционную эффективность и оптимизировать управление своими устройствами. И мы рады сотрудничать с независимыми поставщиками оборудования, чтобы BDM была предустановлена на как можно большее количество новых устройств для создания комплексных интегрированных решений».

С BDM системные интеграторы и поставщики услуг смогут удаленно управлять любым количеством устройств, используя облачный портал централизованного управления. Помимо этого, компании смогут с легкостью запускать и организовывать подключенные устройства, отслеживать их состояние, обновлять ПО и устранять неполадки вне зависимости от масштабов своей деятельности, будь это небольшой розничный магазин или международная сеть универмагов. Большой выбор централизованных служб управления облачными устройствами, доступный на платформе BDM, избавит пользователей от сложностей и дополнительных затрат, связанных с использованием решений на базе нескольких ОС (например, Windows, Android или Linux).

Чтобы создать универсальную платформу, при разработке BDM использовались как информационные, так и операционные технологии. Платформу можно адаптировать к различным сценариям применения конечных устройств, например, для цифровых информационных панелей (Digital Signage), систем платежных терминалов, киосков в аэропортах и т.д.

Первоначально компания сосредоточится на выводе на рынок цифровых информационных панелей с предустановленной платформой BDM, которые помогут удовлетворить растущий спрос владельцев розничных сетей и системных интеграторов на эффективные решения для управления этими устройствами. Также Acer Cloud Technology займется поддержкой решений своих партнеров на отраслевых мероприятиях, включая ISE (Integrated Systems Europe), EuroCIS и Embedded World, которые пройдут в феврале 2019 г.