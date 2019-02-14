«1С:Предприятие 8» подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro

Postgres Professional объявила о том, что по результатам технического тестирования подтверждена совместимость платформы «1С:Предприятие 8» с новыми десятыми версиями российской системы управления базами данных Postgres Pro: Postgres Pro Standard 10.6, Postgres Pro Enterprise 10.6 и Postgres Pro Enterprise 10.3.3 (сертифицирована ФСТЭК). Заказчикам доступны сборки под операционные системы Windows, CentOS, Debian, Ubuntu, Alt Linux, Rosa.

Интеграция российской СУБД Postgres Pro с платформой «1С:Предприятие 8» набирает обороты в соответствии с заключенным в 2017 году соглашением о сотрудничестве между компаниями 1С и Postgres Professional. Целью сотрудничества является предоставление заказчикам комплексного российского решения для автоматизации управления и учета на основе продуктов 1С и Postgres Pro. Пользователям 1С доступны специальные льготные лицензии на СУБД. Интерес к продуктам проявляют как государственные структуры, так и коммерческие компании, заинтересованные в замене зарубежных продуктов на менее дорогостоящие российские аналоги.

СУБД Postgres Pro разработана компанией Postgres Professional на основе PostgreSQL. Postgres Pro включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Postgres Pro Enterprise – наиболее полный вариант СУБД от Postgres Professional, предназначенный для высоконагруженных и критичных систем средних и крупных предприятий. Возможности СУБД значительно расширены за счет доработки ядра СУБД и включают компрессию данных на уровне блоков, 64-битный счетчик транзакций и многие другие функции.