TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади

TP-Link анонсировала старт продаж домашней Mesh Wi-Fi системы Deco M4. Новый комплект состоит из двух устройств стандарта AC1200 со скоростью соединения до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц, поддержкой MU-MIMO, Beamforming и функции AP/Band Steering.

Deco M4 способен покрыть быстрым и бесшовным Wi-Fi площадь до 260 кв. м. Благодаря возможности добавлять дополнительные модули и совместимости с моделями Deco M5, Deco P7 и Deco M9 Plus – Deco M4 также может быть использован для пространств и помещений большей площади.

Deco M4 может поддерживать непрерывное подключение до 100 беспроводных устройств. Работая в двух частотных диапазонах по стандарту 802.11aс, она обеспечивает скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Mesh Wi-Fi система также использует технологию MU-MIMO и функцию адаптивной маршрутизации – это позволяет автоматически выбирать оптимальный путь передачи данных между модулями и способствует более высокой производительности сети.

Мобильное приложение Deco обеспечивает быструю и простую настройку модулей. С его помощью можно управлять всей сетью, устанавливать временные ограничения на использование интернета, а также приостанавливать доступ к нему во всем доме или для определённых клиентов по отдельности.

Функция родительского контроля позволяет отслеживать активность пользователей и время, проведённое в интернете. Для детей разных возрастов можно создавать отдельные профили с различными типами ограничений. Ежемесячные отчёты по активности в сети могут автоматически отправляться на смартфон.

Максимальная скорость: до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Максимальное покрытие: до 260 кв. м (площадь покрытия двух устройств). Бесшовный роуминг: благодаря транзитному беспроводному Ethernet-соединению, а также поддержке протоколов 802.11k/r/v, устройства Deco работают как единое целое, обеспечивая максимально быструю и надёжную сеть Wi-Fi. Добавление дополнительных модулей Deco для увеличения площади покрытия сети Wi-Fi.

Простая настройка, управление и мониторинг сети благодаря мобильному приложению Deco (поддержка iOS и Android). Подключение до 100 беспроводных устройств в сеть. Родительский контроль: блокировка доступа к веб-сайтам, ограничивайте время пребывания в сети, ежемесячные отчёты. QoS: приоритизация трафика устройств для максимально скоростного соединения.

Поддержка последней версии протокола интернета (IPv6). 2 гигабитных порта, порты WAN/LAN. Совместимость: поддержка Amazon Alexa и IFTTT, а также других моделей Deco.

В ближайшее время TP-Link также анонсирует о поддержке дополнительных функций: IPTV; WPS; переключения между диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Рекомендованная розничная цена Deco M4 (2 модуля) составляет 9 990 руб.