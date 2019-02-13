Eset зафиксировала атаку программы-вымогателя Shade на российские компании
Eset предупредила о новой атаке программы-вымогателя Shade, нацеленной на российские компании.
Программа распространяется через спам-рассылку. Письма маскируются злоумышленниками под уведомления от известных брендов (например, от «Бинбанка» и розничной сети «Магнит»).
Во вложении таких писем находится ZIP-архив, который содержит JavaScript-файл под названием «Информация.js»; после извлечения и запуска этот файл скачивает вредоносный загрузчик, детектируемый продуктами Eset как Win32/Injector. В свою очередь загрузчик запускает финальную полезную нагрузку – вымогатель Shade (он же Troldesh), который шифрует широкий спектр файлов на локальных дисках.
На компьютере жертвы сохраняется инструкция по оплате выкупа в TXT-файле, сообщение написано на русском и английском языках.
Антивирусные решения Eset NOD32 детектируют программу как Win32/Filecoder.Shade.
На текущий момент вымогатель Shade проявляет наибольшую активность в России (более 52% от всех обнаруженных вредоносных вложений). Также атаке подверглись пользователи Германии, Японии и Украины.