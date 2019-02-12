R-Style Softlab выпустила решение для взаимодействия с Реестром МСП

R-Style Softlab выпустила новый программный продукт, предназначенный для организации проверки клиентов банка и актуализации информации по Реестру МСП (Реестр малого и среднего предпринимательства). Модуль «RS-Connect. Работа с реестром МСП» пополнил состав линейки продуктов для организации взаимодействия кредитных учреждений с государственными информационными системами.

Решение соответствует требованиям Федерального закона от 03.08.2018 № 322-ФЗ, который обязует банки поддерживать в актуальном состоянии сведения о вкладчиках — малых предприятиях, в том числе осуществлять сверку этих сведений с информацией, содержащейся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принцип работы новой функциональности таков: в модуль «RS-Connect. Работа с реестром МСП» загружается справочник с реестром МСП (справочник официально публикуется на сайте ФНС). АБС запускает процедуру проверки клиента по этому справочнику, при этом RS-Connect передает в АБС сведения о наличии клиента в справочнике и, в том числе, дату его включения(исключения) в него(из него). В дальнейшем эта информация используется в банке в Реестре страхования вкладов и в отчетных формах 0409345, 0409302, 0409345 и пр.

«Законодательство обязывает банки поддерживать сведения о вкладчиках — малых предприятиях в актуальном состоянии, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — В частности, они должны осуществлять сверку этих сведений по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства. Наш новый продукт «RS-Connect. Работа с реестром МСП» поможет им в этом».