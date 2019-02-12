Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact

Эксперты Positive Technologies Евгений Дружинин, Илья Карпов и Георгий Зайцев выявили уязвимости высокого уровня риска в промышленных коммутаторах Phoenix Contact. Устройства используются для построения сетей в энергетике, в нефтегазовой, морской и других отраслях.

«Успешное использование этих недостатков может привести к нарушению технологического процесса, вплоть до его полной остановки. Злоумышленник может перехватить учетные данные пользователя, а затем, перенастроив коммутатор, отключить на нем порты, в результате чего может нарушиться сетевое взаимодействие между компонентами АСУ ТП, — отметил руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимир Назаров. — Уязвимы сразу несколько серий коммутаторов — FL Switch 3xxx, 4xxx и 48xx с версиями прошивки ниже 1.35».

Наиболее опасная проблема (CVE-2018-13993, оценка 8,8 по CVSS 3) позволяет атакующим осуществить межсайтовую подмену запроса для выполнения произвольных команд в веб-интерфейсе коммутатора от лица легитимного пользователя.

Другая серьезная уязвимость (CVE-2018-13990, оценка 8,6) связана с отсутствием у коммутаторов функции тайм-аута входа в систему, которая необходима для предотвращения автоматического подбора имени пользователя и пароля. Злоумышленник может получить доступ к устройству путем перебора паролей по словарям. Атакующий также может перехватить учетные данные пользователя, которые передаются в открытом виде при заводских настройках веб-интерфейса (CVE-2018-13992, оценка 8,2).

Кроме того, злоумышленник может провести атаку типа «отказ в обслуживании», создав чрезмерное количество подключений к веб-интерфейсу (CVE-2018-13994, оценка 7,5) или использовав ошибки буфера в существующей библиотеке безопасности коммутатора (CVE-2017-3735, оценка 5,3), а также извлечь закрытые ключи по умолчанию из образа его прошивки, что в случае проведения атаки типа «человек посередине» может позволить получить доступ к передаваемой информации (CVE-2018-13991, оценка 5,3).

Пользователям уязвимых версий устройств FL Switch Postitive Technologies рекомендует обновить прошивку до версии 1.35 или выше. Обновленную прошивку можно загрузить на сайте Phoenix Contact.