«Первый Бит» автоматизировал управленческий учет в «Русхимсети»

«Первый Бит» внедрил в компании «Русхимсеть» систему «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Теперь на формирование ежемесячной отчетности у сотрудников предприятия уходит не неделя, а несколько минут.

«Русхимсеть» с 2000 года торгует химическим сырьем нетранзитными нормами (от 25 кг до 20 тонн) в России и странах СНГ. У компании более 3000 партнеров.

Предприятие особое внимание уделяет развитию региональной системе продаж: строит склады и открывает торговые представительства. По мере развития бизнеса руководители «Русхимсети» поняли, что система, в которой велся управленческий учет, уже не соответствует требованиям компании. Функционала программы не хватало на то, чтобы сформировать необходимую отчетность. Из-за этого сотрудникам предприятия приходилось подготавливать отчеты вручную в Excel.

Подготовка отчетности занимало у сотрудников неделю. Кроме того, в отчетах они часто находили ошибки. На их исправление сотрудники тратили несколько дней. В результате топ-менеджеры не могли оперативно принимать управленческие решения на основе полученных данных.

Компания нуждалась в системе, с помощью которой можно было бы работать с единой базой нормативно-справочной информации, планировать бюджеты по множеству сценариев, анализировать и контролировать их исполнение, управлять движением денежных средств.

Учтя пожелания клиента, эксперты «Первого Бита» подобрали для него специализированную программу – «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Благодаря этой программе на предприятии была создана единая информационная база, в которой содержится общая управленческая информация по всем объектам учета.

«С помощью ИТ-решения сотрудники «Русхимсети» формируют ежемесячную отчетность за несколько минут. И для этого им надо сделать всего пару кликов. Таким образов, руководство в любой момент может получить актуальную и достоверную информацию о деятельности компании», - сказала руководитель отдела сопровождения клиентов компании «Первый Бит» Екатерина Маркова.

«Система «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет» позволила сделать финансовое положение предприятия более предсказуемым. Благодаря автоматизации казначейства удалось эффективно разграничить контроль использования денежных средств, – отметил финансовый директор компании «Русхимсеть» Сергей Стецко. – По итогам проекта вдвое были сокращены сроки составления бюджетов компании. Сейчас система позволяет оперативно рассчитать прибыльность проектов, быстро получать информацию в различных разрезах, вовремя реагировать на расхождения и ошибки в занесенных данных. Разработанные отчёты позволили руководству обоснованно принимать управленческие решения».