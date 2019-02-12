Oppo начала российские продажи смартфона AX7. Цена

Oppo объявила о старте продаж новой модели линейки A – смартфона AX7, оснащенного основной двойной камерой 13 Мп + 2 Мп и фронтальной камерой 16 МП.

Cерия A – одна из самых продаваемых линеек смартфонов Oppo. Модель A3s привлекла к себе внимание мощным аккумулятором, в то время как Oppo A5 отличает стильный дизайн в виде геометрического рисунка задней панели, который напоминает грани драгоценного камня. AX7 обладает не емким аккумулятором объемом в 4230 мАч и является первым смартфон серии A с вырезом в экране в форме капли воды.

Также компания Oppo вместе с сетью «М.Видео» объявляют об акциях: в период с 12 февраля по 8 марта при покупке смартфонов RX17 Pro, RX17 Neo и AX7 можно получить в подарок наушники Sennheiser, а при покупке F7, A5 и A3s – портативную колонку Olike. Кроме того, в преддверии праздников, Oppo объявляет о снижении цен на следующие модели смартфонов: RX17 Neo, A5, A3s.

Выступая спонсором FC Barcelona и партнером Lamborghini, компания уже выпускала на рынок лимитированные смартфоны в премиальных корпусах. Дизайнеры Oppo проработали дизайн AX7. Тонкий смартфон удобно держать в руках благодаря 3D изогнутой панели. А матовое обрамление и зернистая текстура корпуса обеспечивают AX7 изящный и стильный вид. Смартфон обладает 6,2-дюймовым экраном с вырезом в форме капли воды. Такое решение увеличивает рабочую площадь экрана до рекордных для A-серии 88,4%. Высокую сопротивляемость экрана к падениям обеспечивает Corning Gorilla Glass.

Смартфон доступен в двух цветах: Сияющее золото и Морская волна.

Фронтальная камера Oppo AX7 на 16 Мп с апертурой F2.0 использует технологию AI SelfieTune 2.1. Искусственный интеллект позволяет снять селфи, а двойная камера на 13 Мп + 2 Мп создает снимки с двукратным оптическим увеличением и портреты с эффектом боке.

Благодаря мощному аккумулятору, емкостью в 4230 мАч, автономное время работы смартфона AX7 в режиме воспроизведения видео составляет более 17 часов, а в режиме воспроизведения аудио до 160 часов. Умная батарея приостанавливает работу неактивных приложений, что экономит заряд смартфона и позволяет забыть о необходимости подзаряжать смартфон в течение дня.

Фирменная оболочка ColorOS 5.2 на базе Android 8.1 расширяет интерактивные возможности пользователей. Функция Умная Панель поддерживает не только горизонтальную, но и вертикальную «полноэкранную многозадачность». Ее можно активировать, проведя пальцами по двум сторонам экрана. Она также поддерживает быстрый обмен файлами, запись экрана, функцию длинного скриншота и облегчает доступ к любимым приложениям и мессенджерам.

Новинка уже доступна в фирменном онлайн-магазине и «М.Видео», а позже ее можно будет приобрести в российских розничных сетях «Евросеть» и «Связной». Цена устройства составляет 18 990 рублей.

Компания Oppo также сообщает о запуске новой сервисной программы: пользователям, совершившим покупку смартфона в фирменном-онлайн магазине, будет предоставлен дополнительный срок гарантийного обслуживания.

Смартфоны стоимостью до 24 989 рублей получат дополнительную гарантию на 6 месяцев обслуживания. Для смартфонов, чья стоимость превышает 24 990 рублей, срок дополнительного гарантийного обслуживания составит еще 12 месяцев.

Проверить длительность гарантийного периода обслуживания можно на сайте Oppo по IMEI устройства.