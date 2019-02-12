Московский кредитный банк предложил корпоративным клиентам продукт «Автоматический овернайт»

Московский кредитный банк запустил новый продукт для юридических лиц — «Автоматический овернайт». Клиенты банка в автоматическом режиме через интернет-банк «Ваш банк онлайн» теперь могут размещать свободные денежные средства и получать проценты.

Депозит овернайт — вид краткосрочного депозита юридического лица. Денежные средства на такой депозит вносятся компаний в конце рабочего дня, а на следующий день они вместе с процентами возвращаются клиенту на расчетный счет. Такой депозит можно открыть на выходные и праздничные дни.

«Автоматический овернайт предлагает возможность оперативного получения дополнительного дохода и позволяет существенно снизить трудоемкость регулярных размещений. Клиенту банка достаточно один раз подписать соглашение, – отметил Филипп Литвиненко, директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ. — Дальше банк ежедневно будет направлять предложение с условиями овернайта, а клиент при желании сможет воспользоваться этой офертой, акцептовав ее в интернет-банке»

Компания может самостоятельно устанавливать и изменять параметры размещения с каждого расчетного счета в интернет-банке. Это касается объема средств для размещения и условий выплаты процентов. Банк выплачивает проценты и производит возврат суммы депозита в 11:00 на следующий рабочий день.