Банк «Русский Стандарт» запустил приложение для экспресс-платежей банковской картой

Банк «Русский Стандарт» создал мобильное приложение Link in app для быстрого приема онлайн платежей по банковским картам. Приложение Link in app позволяет компаниям дистанционно и моментально выставлять счета на оплату товаров, сервисов или услуг на электронную почту и мобильный телефон клиента.

В приложении автоматически отражается перечень товаров компании с указанием цены, поэтому сотруднику останется выделить выбранные клиентом позиции и нажать кнопку «выставить счет». Ссылка для оплаты банковской картой получателю приходит в течение нескольких секунд. В мобильное приложение уже интегрировано решение по онлайн-фискализации (в рамках 54 ФЗ).

Приложение позволяет принимать к оплате карты шести платежных систем: VISA International, Mastercard WorldWide, American Еxpress, Diners Club international / Discover, JCB International, Мир.

Клиент, после получения ссылки, вводит данные карты на собственном устройстве, не передавая их курьеру. Кроме того, каждая транзакция защищена системой 3D Secure.

Приложение Link in app от банка «Русский Стандарт» будет интересно компаниям, которые доставляют товары через курьерскую службу. А также предприятиям, которые оказывают сервисные услуги на дому, например, коммуникационные: проведение интернета, прокладка кабеля, ремонт, косметология, клининг и многое другое.

Личный кабинет в приложении Link in app позволяет компаниям в онлайн-режиме просматривать статусы платежей и формировать отчетность на любые даты в удобном формате.

«Банк Русский Стандарт создал для своих клиентов по эквайрингу простой способ организовать прием оплаты банковскими картами без технических доработок сайта и дополнительных финансовых вложений. Важно, что компания получает платежи по банковским картам сразу же после доставки товара или оказания услуги», - отметила Инна Емельянова, директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт».