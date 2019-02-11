В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС

Zecurion и «Ред Софт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в результате которого была выявлена полная и корректная работоспособность системы защиты от утечек информации Zecurion DLP на операционной системе РЕД ОС.

Комплекс Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функцией архивирования, сохраняя копии всех перехваченных сообщений, писем, вложенных файлов, документов, записанных на USB-устройства и распечатанных на принтерах. Кроме выявления и блокировки утечек информации, DLP-система с помощью модуля поведенческого анализа (UBA) анализирует действия сотрудников и выявляет потенциально опасную активность. Zecurion DLP тесно интегрируется с системой контроля привилегированных пользователей Zecurion PAM (Privileged Access Management) и Zecurion SWG (Secure Web Gateway) для контроля доступа к веб-ресурсам.

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«До выпуска нашего Linux-агента на DLP-рынке сегмент защиты заказчиков, в инфраструктуре которых планируется или уже активно используется Linux на компьютерах сотрдуников, практически не был занят. Мы первыми выпустили полнофункциональное и работающее решение, которое полностью интегрируется в Zecurion DLP и легко работает в enterprise-сетях со сложной инфраструктурой, — сказал Александр Ковалёв, заместитель генерального директора Zecurion. — Партнёрство с «Ред Софт» и обеспечение совместимости с популярной РЕД ОС ещё раз подчёркивает наше технологическое лидерство, а также показывает, что Zecurion поддерживает импортозамещение реальными продуктами и будет стремиться обеспечить пользователям Linux максимальный уровень защиты от утечек информации».

«Развитие партнерской программы помогает совершенствовать продукты. Опыт «Ред Софт» подтверждает, что сотрудничество с партнерами позволяет достигать цели, важные не только для компании, но и для рынка в целом. Такой целью является и импортозамещение программного обеспечения. Совместимость РЕД ОС и Zecurion DLP важный шаг в этом направлении», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».