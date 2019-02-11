«Первый Бит» вышел на рынок Дальнего Востока

«Первый Бит» объявил об открытии в конце января представительства в Хабаровске. Владельцы всех видов бизнеса могут получать круглосуточную поддержку от сертифицированных ИТ-специалистов.

Бизнес в городе с большим экономическим потенциалом станет эффективнее благодаря возможностям получать продукты международной ИТ-компании, на счету которой более 220 000 успешных внедрений.

Представительство компании возглавил Алексей Серов, ранее работавший на руководящих должностях в сфере образования и торговли.

«Идея развивать бизнес на Дальнем Востоке очень рациональная», сказал Алексей Серов. — Уверен, мы будем востребованы на рынке ИТ-услуг, потому что клиенты Хабаровска нуждаются в этом. В нашем городе конкуренты несомненно есть, но я уверен, что среди них мы сможем выделиться за счёт ценностей компании, подходу к людям и профессиональным компетенциям. «Первый Бит» — второй бизнес в моей карьере, который приятно впечатлил своим отношением к клиентам».

Бизнес «Первого Бита» в Хабаровске пока сконцентрируется на продаже решений для автоматизации бизнеса. Местным компаниям будут так же доступны подбор и настройка торгового оборудования, автоматизация всех видов учёта, отраслевая автоматизация, решение IT задач.

«Мы только запустили бизнес в городе с населением 600 тысяч человек и пока это небольшая команда профессиональных и заряженных ребят, — отметил руководитель макрорегиона Сибирь компании «Первый Бит» Евгений Шустов. — Несмотря на расстояния и часовые пояса, они предоставляют качественный сервис и эффективные ИТ-решения для бизнеса дальневосточных клиентов. Наша цель – стать №1 на рынке ИТ-компаний Хабаровска и внести свой вклад в повышение эффективности бизнеса в регионе. Уверен, что к концу года наша команда вырастит, а вместе с ней станет больше довольных клиентов. Им будут доступны комплексные решения с учетом всех параметров: отрасли, размеры, стадии развития, уровни автоматизации и прочее. Мы помним про свою основную задачу – автоматизация с максимальной пользой для клиента и возможность автоматизировать бизнес по-новому. Нам важно, чтобы люди выбирали наши ИТ-решения для качественного развития своего бизнеса».

В Дальневосточном Федеральном округе проживает более 6 миллионов человек, доход на душу населения в среднем составляет около 63 тысяч рублей в месяц. Валовой региональный продукт – 3,5 триллиона рублей в год. По словам ведущего аналитика группы компаний «Финам» Леонида Делицына, дальневосточный регион обладает высокими перспективами роста.

«Дальневосточный Федеральный округ имеет выраженную специфику, связанную как с географическим положением, так и с экономической структурой. Расстояния между населёнными пунктами очень велики, в экономике высока доля добывающего сектора, преобладают крупные компании. На Дальнем Востоке 200 тысяч предприятий малого бизнеса, которые и составляют потенциальную клиентскую базу ИТ-компаний. Важную роль играют внешнеэкономические связи с соседями, трое из которых – Китай, Южная Корея и Япония являются глобальными ИТ-лидерами во многих нишах», — сказал Леонид Делицын.

Офис «Первого Бита» расположен в современном бизнес-центре в самом сердце Хабаровска. Он стал 91 представительством компании. «Первый Бит» более 20 лет занимается автоматизацией бизнеса и разработкой собственных ИТ-решений. Более 5 000 сотрудников компании помогают людям в 6 странах на разных континентах. Это Россия, Украина, Казахстан, ОАЭ, Канада и Испания.