Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех совместно с рязанским «Инженерно-производственное объединение» (ИПРО) начинает поставки оборудования для системы «Умный дом» в розничную сеть магазинов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin).

Аппаратура представляет собой комплект GSM-сигнализации, обеспечивающий защиту жилых и нежилых помещений от вторжения, а также удаленное управление системами отопления, водо- и электроснабжения. Производство оборудования осуществляется на базе «Рязанский радиозавод» (входит в концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»).

В розничную сеть поступит обновленная версия GSM-сигнализации «Умный часовой», получившая название «ИПРО-6». Комплект имеет 6 входов для подключения различных датчиков и дополнительный приемопередатчик с расширенным функционалом, благодаря которому появилась возможность включить в систему радиорозетки или любые другие приборы, оснащенные радиоприемником, и управлять ими через мобильное приложение. Также в обновленную версию был встроен модуль Wi-Fi, который позволил увеличить скорость передачи данных между датчиком и подключенными приборами или радиорозетками. Розничная цена комплекта составит 7 300 рублей.

«Рязанский радиозавод» уже изготовил пробную партию комплектов – 800 единиц продукции, в дальнейшем предприятие планирует производить по 500 штук ежемесячно.

«В рамках партнерства завод серийно выпускает широкую линейку аппаратуры для обеспечения коммунальной безопасности, относящейся к классу «Умный дом», - рассказали в «Росэлектронике». - В настоящее время предприятие ведет подготовку производственных образцов новых блоков с термостатами и блоков системы контроля протечек».