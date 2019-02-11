На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления»
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля 2019 г. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации организует панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления».
Год назад на инвестфоруме в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение о создании Национальной системы управления данными, которая призвана устранить дубликаты в реестрах и базах данных органов власти и предоставить доступ к информации бизнесу и гражданам. Работа над проектом показала, что создаваемая система, основанная на инновационных подходах работы с данными, имеет гораздо больший потенциал и меняет госуправление в целом.
В рамках дискуссии участники сессии рассмотрят ставшие актуальными в связи с этим для государства и экспертного сообщества вопросы о смене моделей информационного взаимодействия власти и бизнеса, готовности регионов к коренному изменению принципов работы с данными и рассмотрят международный опыт развития на основе данных.
В мероприятии примут участие:
- Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при правительстве Российской Федерации;
- Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства России;
- Антон Дроздов, председатель правления ПФР;
- Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
- Николай Подгузов, генеральный директор «Почты России»;
- Сергей Эмдин, генеральный директор «Теле2»;
- Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель в России Всемирного банка и другие
Место проведения: г. Сочи, пос. Адлер, Олимпийский пр.д. 1, Главный медиацентр Олимпийского парка, конференц-зал «Достоевский»
Время: 16:15 - 17:30
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