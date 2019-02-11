Comparex обеспечила защиту почтовых серверов «ДПД Рус»

Comparex завершила проект по поставке лицензий Kaspersky Security для почтовых серверов в компанию «ДПД Рус». В результате проекта была решена задача антивирусной защиты и реализована возможность удаленного управления и контроля уровня кибербезопасности.

«ДПД Рус» (DPD) является признанным лидером российского рынка экспресс-доставки посылок и грузов, предлагающим сервис на уровне современных мировых стандартов. Компания оказывает полный комплекс транспортно-логистических услуг тысячам клиентов и доставляет грузы по всей территории России, а также в Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и по всему миру. DPD в России – это часть международной сети DPDgroup и одновременно провайдер, обладающий всеми необходимыми знаниями специфики российского рынка экспресс-доставки и грузоперевозок. DPD входит в состав сети DPDgroup, принадлежащей международному холдингу GeoPost.

Электронная почта часто подвергается опасности через спам и атаки злоумышленников, которые распространяют вредоносные программы, поэтому она требует отдельной защиты. Перед специалистами IT-отдела «ДПД Рус» стояла задача обеспечить компанию гибким и отказоустойчивым инструментом для защиты конфиденциальной информации, хранящейся в корпоративной почте.

При выборе решения учитывались такие критерии, как надежность, высокая производительность и удобство управления. Специалисты «ДПД Рус» сделали выбор в пользу решения Kaspersky Security для почтовых серверов. Данный продукт включает приложения для защиты всех популярных почтовых серверов, осуществляет интеллектуальную фильтрацию спама, которая снижает объем входящего почтового трафика, и проверяет вложения на предмет потенциально опасных объектов. В качестве поставщика была выбрана компания Comparex, которая обладает обширной экспертизой в сфере информационной безопасности.