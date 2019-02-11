«АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса

Компания «АТОЛ» представила фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» для малого бизнеса. Фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» – простое и недорогое решение для печати и фискализации чеков для малых предприятий и предпринимателей без наемных сотрудников. Новинка предназначена для организации работы торговой точки в четком соответствии с требованиями 54-ФЗ. Модель 1Ф обладает невероятно низкой стоимостью и способна работать с популярным программным обеспечением для ведения кассовых операций.

«Переход на онлайн-кассы завершается в этом году. Предпринимателям, которые выбрали налоговые режимы УСН, ПСН и ЕНВД, компаниям без наемных сотрудников и самозанятым гражданам нужна новая касса, соответствующая нормам 54-ФЗ. Для них АТОЛ предлагает 1Ф – ультрабюджетный фискальный регистратор, который можно легко подключить к имеющейся инфраструктуре», - сказал Иван Коллегов, руководитель департамента фискальных решений «АТОЛ».

Устройство предназначено для небольших торговых точек. Оно очень компактно и его легко перемещать. «АТОЛ 1Ф» помещается в одной руке, и при необходимости может быть спрятано в недоступном для посетителей месте кассовой зоны.

У фискального регистратора 1Ф всего один интерфейс – micro-USB, через который он подключается к управляющему устройству: компьютеру или ноутбуку, или POS- терминалу, например, АТОЛ OPTIMA или АТОЛ Strike.

Модель 1Ф может работать со множеством популярных программных продуктов, таких как 1С, Frontol Xpos, Subtotal, «МойСклад», 1Бит, «СофтБаланс», «Контур» и Ibox 2CAN. С устройством поставляется универсальный драйвер, с помощью которого осуществляется идеальная совместимость с такими приложениями. Это позволяет упростить интеграцию АТОЛ 1Ф в существующую автоматизированную систему учета и ведения конкретного бизнеса.

Отличительная черта новинки - цена, фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» стоит всего 7500 рублей. В эту стоимость не входит фискальный накопитель, который необходимо приобретать отдельно. Его стоимость и срок действия зависят от типа бизнеса предпринимателя, формы налогообложения и дополнительных факторов, таких как работа с алкогольной и маркируемой продукцией.

Устройство выполнено в компактном корпусе, внутри которого располагается полноразмерный 30-метровый рулон чековой ленты. Такого рулона в среднем хватает на 200 чеков. Применение стандартных рулонов в компактных фискальных регистраторах обеспечивает снижение эксплуатационных затрат, такие рулоны проще найти в продаже, и они стоят дешевле.

Модель 1Ф уже поступила в продажу, приобрести решение и заказать интеграцию можно через сеть партнеров компании «АТОЛ».