Xiaomi начинает российские продажи смартфона Mi MIX 3. Цена

Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi MIX 3 в России. Продолжая линейку Mi MIX, Mi MIX 3 оснащен полноэкранным дисплеем с диагональю 6,39 дюймов, что стало возможным благодаря инновационному дизайну. Смартфон выполнен в форм-факторе слайдера с магнитным механизмом в керамическом корпусе.

Камера Mi MIX 3 набрала 108 баллов при тестировании ее фото-возможностей сервисом DxOMark. В комплект каждого смартфона входит беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт.

Запатентованный слайдер Mi MIX 3 получил тщательно откалиброванные неодимовые магниты. Во время открытия слайдера срабатывает эффект автоподбора магнитного механизма. При производстве смартфона Xiaomi потратила значительные ресурсы, проводя лабораторные тесты, чтобы гарантировать, что телефон выдержит более 300 тыс. циклов открытия и закрытия.

Форм-фактор слайдера создает не только пространство для фронтальной камеры и антенны, но также позволяет добиться максимально полноэкранного дисплея. Mi MIX 3 оснащен 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9. По сравнению с предшественником рамки смартфона были дополнительно уменьшены для создания по-настоящему полноэкранного дисплея.

Полноэкранный слайдер полностью настраивается под пользователя. В настройках можно выбрать функцию, которая будет активироваться при раскрытии смартфона, например, ответ на входящий вызов. Более того, во время игры доступны дополнительные функции, такие как скриншот или видеозапись экрана, а также скрыть уведомления.

Mi MIX 3 оснащен двойной основной камерой 12 Мп + 12 Мп, которая использует те же сенсоры, как и Mi 8. Чтобы еще больше повысить производительность в условиях низкой освещенности, Xiaomi внедрила в Mi MIX 3 режим стабилизации при съемке с рук в ночное время, объединяющий в себе множество полезных функций.

В сочетании с 4-осевой оптической стабилизацией изображения, Mi MIX 3 является одним из лучших смартфонов Xiaomi для создания фотографий в условиях низкой освещенности на сегодняшний день. Основная двойная камера также поддерживает запись видео в 4К и замедленную съемку с частотой 960 кадров в секунду.

Фронтальная камера 24 Мп + 2 Мп оснащена основным сенсором Sony IMX576, который может захватывать больше деталей, чем когда-либо ранее. В условиях низкой освещенности сенсор использует технологию Super Pixel, которая объединяет четыре пикселя в один большой размером 1,8 мкм, что значительно увеличивает четкость. Второй 2-х мегапиксельный сенсор захватывает глубинную информацию для создания эффекта боке при помощи искусственного интеллекта.

Благодаря этим усовершенствованиям, Mi MIX 3 набрал 108 баллов в тесте фотовозможностей сервисом DxOMark, став одним из лучших в мире смартфонов для фотографии.

Mi MIX 3 продолжает линейку, для которой характерно сочетание уникальных материалов и непревзойденного дизайна. Вдохновением при создании модели в сапфировом синем цвете стала китайская керамика. Она приобрела известность благодаря красоте и трудоемкому производству, требующему тщательного контроля за температурой изделия.

Впервые Xiaomi встроила специальную кнопку с искусственным интеллектом (ИИ) на левой боковой панели смартфона. Пользователи могут запустить голосового помощника от Google, удерживая кнопку с ИИ. С помощью одинарного и двойного нажатия на кнопку пользователь может активировать различные функции. Mi MIX 3 поддерживает Qi стандарт беспроводной зарядки и поставляется в комплекте с беспроводным зарядным устройством мощностью 10 Вт.

Эксклюзивными розничными партнерами в рамках старта продаж Mi MIX 3 в России стали всероссийские торговые сети «М.Видео» и «Эльдорадо».

Приобретая смартфон в магазинах этих ритейлеров, покупатели получат в подарок фитнес-браслет Mi Band 3 и беспроводные наушники. Предварительные заказы принимаются с 7 февраля, старт продаж намечен на 14 февраля.

С 14 февраля Mi MIX 3 также доступен для покупки в официальном онлайн-магазине Mi.com и сети Авторизованных магазинов Mi Store.

Mi MIX 3 будет доступен в трех цветовых решениях: нефритовый зеленый, сапфировый синий и черный оникс. Стоимость продукта в конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ составит 44 990 рублей.