«Райффайзен-лизинг» провел первую сделку в цифровом формате

«Райффайзен-лизинг» провел свою первую полностью удаленную сделку возвратного лизинга в цифровом формате. Сделка прошла в системе электронного документооборота, юридическая значимость документа была достигнута за счет использования квалифицированной электронной подписи. Теперь клиенты «Райффайзен-лизинг» смогут заключать договор, отправлять счета на оплату и дополнительные соглашения удаленно. Сервис доступен клиентам, сотрудничающим со всеми ведущими операторами электронного документооборота, включая «Корус консалтинг», «СКБ-контур», «Калуга астрал» и другие.

Первым клиентом при совершении сделки возвратного лизинга в электронном формате стал производитель кабеленесущих систем «ТД Урал ПАК». Предметом сделки стало оборудование для переработки полимеров, срок договора лизинга составляет 36 месяцев.

«Сделка позволила "ТД Урал ПАК" привлечь долгосрочное финансирование с последующим выкупом оборудования. Одним из ключевых факторов, который определил выбор компании, были сроки реализации сделки – благодаря использованию электронного документооборота подписание контракта заняло несколько минут, – отметила Ольга Григорьева, генеральный директор "Райффайзен-лизинг". – Проведение сделки в цифровом формате значительно экономит время и ресурсы как банка, так и клиента».

«Предложение «Райффайзен-лизинг» не только помогло решить нашу задачу по финансированию оборудования для переработки полимеров, но позволило нам оптимизировать бизнес-процессы: теперь бухгалтерские операции формируются автоматически, без отражения первичных документов», – отметил Дмитрий Корж, генеральный директор «ТД Урал ПАК».