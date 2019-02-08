«Программный продукт» обеспечил взаимодействие ЦИК с ведомствами при проведении избирательных кампаний

«Программный продукт», в рамках контракта с Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ), обеспечил взаимодействие Государственной автоматизированной системы «Выборы» с единой системой межведомственного взаимодействия (СМЭВ).

ГАС «Выборы» предназначена для автоматизации избирательной деятельности. В этой системе проходят все этапы избирательного процесса: планирование подготовки проведения, учет избирателей, ввод сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и последующая статистическая обработка результатов.

В 2017 г. «Программный продукт» создал программно-технический комплекс взаимодействия Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (ПТК СМЭВ).

Изначально ПТК СМЭВ предназначался для обеспечения в ГАС «Выборы» возможности проверок сведений о кандидатах на выборные должности, жертвователях, о гражданах, претендующих на замещение должности гражданской службы в аппарате ЦИК России, а также для решения задач, не связанных с выборами с использованием сервисов СМЭВ.

В ходе работ по развитию ПТК СМЭВ в 2017-2018 гг. было обеспечено взаимодействие ГАС «Выборы» с Единым порталом государственных услуг и функций, а также с многофункциональными центрами страны, подключенными к СМЭВ. Это позволило гражданам подавать в электронном виде заявления о голосовании по месту нахождения, а также получать на портале госуслуг информацию о результатах рассмотрения (подтверждении приема) заявлений.

Только в ходе кампании по выборам Президента Российской Федерации ПТК СМЭВ позволил принять порядка 2,5 млн заявлений граждан.

С 2018 г. «Программный продукт», в рамках государственных контрактов с Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, обеспечивает оказание услуг по сопровождению технических средств, специального программного обеспечения и средств защиты информации программно-технического комплекса взаимодействия Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» с единой системой межведомственного электронного взаимодействия.