NEC представила новые профессиональные решения для вывесок

NEC Display Solutions представила новое поколение профессиональных UHD-дисплеев E-серии. Новая линейка предназначена для пользователей, которым нужна простота и хорошие функциональные характеристики по конкурентоспособной цене. Она подходит для конференц-комнат и магазинов, гостиниц и мест проведения досуга.

Дисплеи новой серии оснащены встроенным медиа-плеером для воспроизведения UHD-контента, интерфейсом USB для питания внешних устройств мощностью 10 Вт, таких как Raspberry Pi, и планировщик заданий, который позволяет программировать автоматическое воспроизведение контента.

Линейка представлена 32-дюймовым FHD-экраном и моделями в формате UHD от 43 до 65 дюймов, что позволяет значительно упростить подбор оборудования под любые задачи. Между тем, для мониторинга и управления каждым устройством предлагается программный инструмент NEC NaViSet Administrator 2. С его помощью можно выявить и исправить любые проблемы, прежде чем они станут заметны для окружающих.

Благодаря современному дизайну, высокой яркости и четкости, множеству вариантов источника входного сигнала, дисплеи E-серии с технологией Plug-and-Play идеально подходят для использования в качестве цифровых информационно-рекламных вывесок в небольших торговых точках, больницах, музеях и других общественных местах, а также могут применяться для проведения совещаний и конференций малым и средним бизнесом.

«Цифровой формат быстро становится стандартом для обмена информацией, включая рекламу, навигационные указатели и информационные стенды, но профессиональные дисплеи обычно не вписываются в рамки бюджета небольших организаций, – сказал Эрик Элберт (Erik Elbert), менеджер по продукции широкоформатных дисплеев NEC Display Solutions Europe. – Наши широкоформатные дисплеи E-серии были специально разработаны для преодоления этого "цифрового неравенства". Теперь высокофункциональный продукт с возможностью воспроизведения мультимедиа вполне доступен для любой организации».