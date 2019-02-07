Netapp и Cisco представили конвергентное решение для ЦОДов Flexpod AI

Netapp, один из лидеров рынка в области хранения данных в гибридном облаке, и Cisco представили Flexpod AI — конвергентное решение, построенное на широко масштабируемой высокопроизводительной флеш-инфраструктуре, в сочетании с серверами Cisco UCS 480 ML M5 и графическими процессорами NVIDIA. Flexpod AI — это подходящее решение для заказчиков, которые ценят техническую поддержку и архитектуру Flexpod. Кроме того, решение будет актуально для желающих расширить уже имеющуюся инфраструктуру Flexpod, чтобы поддерживать новые виды рабочих нагрузок, таких как приложения искусственного интеллекта, машинное и глубокое обучение.

Новое решение позволяет управлять данными на периферии, в ядре и в облаке, а также уверенно применять фреймворки для искусственного интеллекта. При этом высокая производительность Flexpod AI достигается за счет оптимизированных вычислений графического процессора и широко масштабируемого флеша.

Flexpod — стек конвергентной инфраструктуры, который поддерживает end-to-end NVMe при использовании Cisco MDS и Netapp AFF A800. В массиве AFF A800 установлены NVMe диски, в то время как технология NVMe over FC поддерживается серверами UCS, коммутаторами MDS Fibre Channel и СХД Netapp. Это обеспечивает низкую латентность, необходимую для нужд приложений реального времени.