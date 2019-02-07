МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте

МТС объявила о новых назначениях в руководстве компании. На должность вице-президента группы МТС по цифровым решениям для дома назначен Кирилл Дмитриев, а должность вице-президента по продажам и обслуживанию заняла Инесса Галактионова. Обе кандидатуры утверждены советом директоров МТС.

«Цифровизация домохозяйств становится базой для создания большого количества решений, способных повысить уровень комфорта и качество жизни населения. Группа МТС обладает высокими компетенциями в данной области как благодаря экспертизе принадлежащего нам крупнейшего в стране городского оператора — компании МГТС, так и возможностям, которые дает нам конвергенция фиксированных и мобильных сетей МТС в России. Собственная масштабная инфраструктура интернета вещей, накопленный опыт в области конвергенции и потребительские ожидания легли в основу решения выделить работу над цифровыми продуктами для дома в отдельное направление бизнеса с курирующим вице-президентом. Уверен, что сильные технологические позиции Группы, знания и опыт Кирилла позволят нам создать сервисы, которые оправдают ожидания наших клиентов», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«На позицию вице-президента по продажам и обслуживанию, которую раньше занимал Кирилл, мы пригласили Инессу Галактионову, так как уверены, что ее высокие управленческие компетенции и глубокая экспертиза в маркетинге и продажах позволят успешно продолжить реализацию начатых проектов, найти новые возможности для развития каналов продаж МТС и укрепить лидерские позиций компании на рынке», — сказал Алексей Корня.

Кирилл Дмитриев с 2016 по 2019 год возглавлял блок по продажам и обслуживанию МТС в должности вице-президента, до этого работал с 2014 года директором регионального подразделения МТС по Москве, с 2011 года - директором регионального подразделения «МТС Северо-Запад».

В 2009-2011 годах возглавлял западное территориальное управление ПрАО «МТС Украина».

С 2002 по 2007 годы занимал ряд позиций менеджера по продажам в компании BBH Group в Москве и Украине. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и начал карьеру в продажах в British American Tobacco. Родился в 1978 году.

Инесса Галактионова с 2013 по 2019 год занимала должность заместителя генерального директора ФГУП «Почта России». До этого в период с 2009 по 2013 год была коммерческим директором ОАО «Теле2 Россия».

В 1996-2009 годах работала в компании «Philips». Занимала должности председателя Совета по развитию бренда, директора по маркетингу представительства «Philips» в России, Украине, Белоруссии и Средней Азии, а также являлась бизнес директором видео и телевизионного направления. В 1997 году окончила Вильнюсский государственный университет, факультет экономики.