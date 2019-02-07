Motorola представила смартфоны Moto G7

Motorola представила четыре версии смартфона Moto G7 с улучшенными камерами, временем автономной работы, производительностью и увеличенными дисплеями.

Смартфон moto g7 plus — инструмент для мобильных фотографов, находящих вдохновение в динамичном ритме современной жизни. Двойная основная камера на 16 МП c оптической стабилизацией изображения способна делать чёткие снимки при недостаточном освещении, а интеллектуальные алгоритмы обработки изображений, такие как Smart Composition и Auto-Smile, помогают даже начинающим мастерам получать фотографии профессионального качества.

Мощная батарея, поддерживающая работоспособность смартфона в течение всего дня, и технология быстрой зарядки TurboPower 27 Вт, позволяющая пополнить заряд на 12 часов за 15 минут, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 Mobile Platform делает эту модель быстрым устройством серии moto g за всю историю ее существования.

Широкоформатный экран Full HD+ Max Vision с диагональю 6,2 дюйма (соoтношение сторон 19:9) и мощные динамики с технологией Dolby Audio предоставят впечатления от просмотра высококачественного видео.

Смартфон moto g7 plus будет доступен в России в марте 2019 г.

Новый смартфон moto g7 — выбор для любителей творчества. Двойная основная камера с разрешением 12 МП, режим размытия фона, технология автоматического распознавания улыбок и объектов Google Lens позволят получить четкие и яркие фотоснимки, 6,2-дюймовый дисплей Max Vision Full HD+ (соoтношение сторон 19:9) подходит для просмотра и редактирования фотографий и видео.

Ставший на 50% быстрее предыдущего поколения серии g, moto g7 способен справляться с ресурсоёмкими задачами благодаря 8-ядерному процессору Qualcomm Snapdragon 632 Mobile Platform. Технология быстрой зарядки TurboPower и мощная батарея позволяют не отвлекаться от креативных задач в течение дня. Оригинальный дизайн корпуса и стекло Gorilla Glass формируют премиальный стиль, который соответствует техническим характеристикам.

Смартфон moto g7 будет доступен в России с середины февраля 2019 г.

Новая версия смартфона серии moto g — moto g7 power — была создана с учётом потребностей активных пользователей, нуждающихся в продолжительном времени автономной работы. Moto g7 power получил одну из самых мощных на рынке батарей ёмкостью 5000 мАч, благодаря которой можно пользоваться смартфоном до 60 часов.

Технология TurboPower позволяет за минуты пополнить заряд на несколько часов работы. Широкоформатный дисплей Max Vision HD+ с диагональю 6,2 дюйма (соoтношение сторон 19:9) подходит для просмотра фильмов, видео и игр. Мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 Mobile Platform с тактовой частотой 1,8 ГГц обеспечивает быстрый отклик и уверенную работу самых разных приложений.

Смартфон moto g7 power будет доступен в России с середины февраля 2019 г.

moto g7 play способен порадовать производительностью любителей компактных смартфонов. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 Mobile Platform делает эту модель на 60% быстрее, чем предыдущее поколение серии moto g.

Широкоформатный дисплей Max Vision HD+ с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 19:9 позволяет смотреть кинофильмы и играть в игры, несмотря на компактный размер устройства. Основная камера с разрешением 13 МП оснащена быстрым фазовым автофокусом PDAF, гарантирующим чёткие, хорошо детализированные снимки, а также позволяет снимать видео 4К и режиме Slow motion.

Смартфон moto g7 play будет доступен в России с середины февраля 2019 г.

Во всех смартфонах новейшего поколения серии moto g есть набор функций Moto Experiences, которые помогают сделать повседневное использование устройства более простым и понятным. Обновлённая система One Button Nav заменяет три стандартные навигационные кнопки. Благодаря ей и новой ОС Android 9.0 Pie управление жестами стало ещё удобнее. Улучшена функция снимка экрана касанием трёх пальцев: теперь она позволяет делать снимки длиннее, чем экран смартфона, и сразу редактировать их. Moto Experiences были отлично приняты пользователями, отметившими удобство включения камеры или фонарика простым движением руки. Новые возможности определенно впишутся в эту концепцию и помогут сделать выполнение многих повседневных операций приятнее и проще.