Honor представил смартфон Honor 10 Lite. Цена

Бренд Honor представил новый смартфон Honor 10 Lite, оснащенный интеллектуальной камерой для селфи. Оставаясь в средней ценовой категории, смартфон получил флагманские характеристики, интерфейс EMUI 9.0 на базе ОС Android 9, яркий дизайн корпуса, фронтальную камеру с разрешением 24 МП и интеллектуальными алгоритмами обработки изображений.

Новинка построена на базе восьмиядерного процессора Kirin 710, оснащенного четырьмя ядрами Cortex A73 с частотой 2,2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex A53 с частотой 1,7 ГГц, имеет 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 32 ГБ или 64 ГБ.

Новый Honor 10 Lite стал преемником моделей Honor 9 Lite и Honor 10, продолжая расширять границы возможностей мобильной фотографии. Фронтальная камера с разрешением 24 МП и диафрагмой F2.0 обеспечивает качественные селфи, а технология интеллектуального распознавания объектов, способная мгновенно идентифицировать восемь сценариев съемки, позволяет ей устанавливать оптимальные параметры затвора и обеспечивает правильную работу алгоритма улучшения портретов и качественную прорисовку фона. Благодаря интеллектуальным функциям улучшения портретов, работающим с 3D моделью лица, камера накладывает реалистичные эффекты, учитывающие возраст, пол и цвет кожи, что гарантирует получение ярких фотографий в разных условиях съемки.

Фронтальная камера Honor 10 Lite захватывает больше света в условиях низкого освещения за счет технологии слияния света 4-в-1. Пять различных вариантов студийного освещения, которые накладываются на 3D-модель лица, позволяют получать снимки высокого качества.

Двойная основная камера состоит из модулей с разрешением 13 и 2 МП с диафрагмами F1.8 и F2.4 соответственно. Интеллектуальная технология стабилизации изображения позволяет получать четкие снимки без использования штатива при слабом освещении.

Задняя поверхность корпуса Honor 10 Lite имеет покрытие из восьми слоев, преломляющих свет и создающих переливающееся разноцветное сияние. Новинка представлена в нескольких градиентных цветах, среди которых — небесно-голубой, сапфировый синий и полночный черный, вдохновленные цветами неба в разное время суток. Смартфон в небесно-голубом цвете корпуса отражает естественное сияние и цвет ясного неба с эффектом свечения и плавного перехода от светло-серого к синему.

Еще одной особенностью нового Honor 10 Lite стал FullView экран с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 2340×1080 пикселей. Тонкие рамки и миниатюрный вырез позволили увеличить площадь экрана до 90% фронтальной поверхности корпуса, а широкоформатное соотношение сторон 19,5:9 сделало экран более комфортным в использовании без заметного увеличения габаритов. Размеры устройства 154,8×73,64×7,95 мм при весе 162 г.

Honor 10 Lite получил батарею емкостью 3400 мА*ч, которая способна поддерживать автономную работу смартфона до 612 часов в режиме ожидания либо до 19 часов голосовых звонков в сетях 3G. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 150 минут.

«Honor 10 Lite стал результатом кропотливой работы инженеров Honor в части совершенствования интеллектуальных мобильных фотокамер и создания привлекательного дизайна, подчеркивающего стиль владельца устройства. Продолжая традицию, этот смартфон открывает доступ к новым и интересным технологиям поклонникам бренда Honor по всему миру, — отметил президент Honor Джордж Чжао. — Отличные селфи в разных условиях освещения и яркий дизайн — это два фактора, определяющие предпочтения современных молодых пользователей при выборе смартфона. Мы рады предложить им устройство, которое полностью соответствует их потребностям, и, как мы надеемся, превзойдет их ожидания».

Honor 10 Lite появится в продаже 8 февраля 2019 г. на сайте компании и в магазинах партнеров по цене 14,990 тыс. руб. за версию с объемом памяти 3 ГБ + 32 ГБ и 16,990 тыс. руб. за версию 3 ГБ + 64 ГБ.