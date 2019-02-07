Handysoft обеспечила правительство Новгородской области инструментами оперативной аналитики

Handysoft внедрила подсистему аналитической отчетности в ходе исполнения государственного контракта по созданию региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений. В основу подсистемы легли решения: «Модус:аналитический портал» и «Модус:управление корпоративным хранилищем данных (ETL)». Аналитический портал стал частью региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета, призванной оптимизировать деятельности органов власти Новгородской области.

Аналитическая подсистема визуализирует данные из различных источников, выявляет тенденции и зависимости, строит прогнозы – все это помогает создавать полную объективную картину процессов в регионе. В частности, один из наборов данных служит для отслеживания показателей исполнения майских указов по здравоохранению, образованию, демографии, городской среде, цифровизации экономики и многим другим. Кроме того, руководители региона в оперативном режиме получают сводки о криминальной обстановке, отчеты о хозяйственной деятельности и расходованию бюджетных средств, контролируют финансовые показатели региона. Доступ к аналитическим инструментам осуществляется через веб-интерфейс, что дает возможность руководителям различного уровня круглосуточно работать с порталом в любом месте и с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Функциональность системы позволяет группировать данные по различным срезам и быстро формировать и выгружать отчеты в удобном формате.

«Аналитический портал стал важным шагом в работе над повышением эффективности регионального управления, – отметил руководитель проекта, заместитель начальника управления администрации губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики и ИКТ Александр Майоров. – С начала 2018 г. началась оптимизация структуры органов власти Новгородской области, в настоящее время проводится централизация функций и полномочий, сокращаются сроки принятия нормативно-правых актов. Все это стало частью процесса по модернизации системы принятия управленческих решений. Развитие цифровой экономики в государстве подразумевает переход на управление на основе данных, и современные аналитические инструменты позволят области быть в авангарде этого направления».

«Инструментарий подсистемы аналитической отчетности, в частности, – наглядные дашборды, позволяет в оперативном режиме оценивать результативность и эффективность работы органов власти, – отметил директор по развитию компании Handysoft Максим Иванов. – Руководители видят как "узкие" места и проблемные области, так и точки роста, что позволяет скорректировать управленческую стратегию».

Генеральный подрядчик региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета Новгородской области – компания «1С». Компания Handysoft была привлечена в качестве субподрядчика на этапе создания подсистемы аналитической отчетности как специалист в области внедрения BI-платформ. За взаимодействие по техническим вопросам и организацию технической инфраструктуры в рамках контракта отвечал директор Новгородского информационно-аналитического центра Вячеслав Федоров.