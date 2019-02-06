В России начались продажи смартфона Nokia 8.1. Цена

HMD Global, владелец торговой марки Nokia на гаджеты, объявила о начале продаж смартфона Nokia 8.1 в России.

Cмартфон Nokia 8.1 – доступный флагман с возможностями камеры и дисплея. Мощный и экономичный процессор Qualcomm Snapdragon 710 обеспечивает два дня работы устройства и позволяет реализовать потенциал светосильной оптики ZEISS с оптической стабилизацией и высокочувствительными сенсорами. Смартфон имеет контрастный экран PureDisplay c поддержкой HDR10 и точной передачей цветовой палитры.

2,5D дисплей Nokia 8.1 обрамляет корпус из алюминия 6000 серии. Закругленное стекло с алмазной полировкой граней и прошедший процесс двухтонового анодирования материал корпуса формируют узнаваемый облик смартфона. Все детали идеально подогнаны друг к другу. Компактный выступ камеры 0,03 мм дополняет внешний вид.

Nokia 8.1 оснащен Full HD+ дисплеем с диагональю 6,18 дюйма, соотношением сторон 18,7:9 и поддержкой технологии PureDisplay. Яркость 500 нит, контрастность 1:1500 и HDR10 обеспечивают кристальную четкость при передаче деталей и насыщенность цвета даже в очень солнечные дни. Увеличенная площадь экрана и высокая контрастность изображения позволяют с комфортом смотреть фильмы и пользоваться любимыми приложениями в любое время и в любом месте.

В Nokia 8.1 возможности оптики ZEISS дополнены технологиями искусственного интеллекта. Основная камера запечатлеет мельчайшие детали даже при недостаточном освещении благодаря двум сенсорам - светосильному 12 МП 1/2.55” 1.4 мкм и 13 МП сенсору глубины. Сочетание технологий оптической стабилизации, фазовая система автофокуса с двойными пикселями и вспышка с высоким коэффициентом цветопередачи компенсируют дрожание рук и препятствуют размытию картинки при съемке фото и видеороликов. Для опытных фотографов предусмотрен режим профессиональной съемки Pro Camera, позволяющей самостоятельно выставлять время выдержки и экспозицию. Объемный звук и поддержка формата 4К позволяют снимать на смартфон фильмы в высоком качестве со стабилизацией.

Фронтальная 20 МП камера создана для селфи, которые легко довести до совершенства с помощью интеллектуального портретного режима. Технологии искусственного интеллекта позволяют добиться качественного эффекта боке. Элемент веселья вносят анимированные 3D-персонажи и маски, а также разнообразные фильтры для фотографий и видеороликов, которые можно выкладывать в соцсети прямо из приложения камеры. Поклонники двусторонней съемки #Bothie смогут развлечь друзей контентом, сделанным с помощью фронтальной и селфи-камер одновременно.

Nokia 8.1 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 710 с системой искусственного интеллекта Qualcomm Artificial Intelligence Engine. Новая архитектура обеспечивает быструю и эффективную обработку любых задач. За качество звука при прослушивании музыки отвечает аудиокодек Qualcomm aptX. Поддержка карт MicroSD объемом до 400 ГБ позволит хранить в телефоне обширную коллекцию музыки.

В новом смартфоне используется аккумулятор емкостью 3500 мАч и предусмотрена быстрая зарядка USB type-C. Проведенные специалистами HMD тесты показали, что Nokia 8.1 может проработать два дня без подзарядки при пяти часах активного использования в день (игры, потоковое видео, фото и звонки).

Nokia 8.1 поставляется с предустановленной ОС Android 9 Pie. Владельцам новинки гарантирован высокий уровень безопасности и защищенности, поскольку все выложенные в Google Play Маркет приложения прошли проверку на отсутствие вредоносного ПО. В Nokia 8.1 предусмотрена долгая работа от одного заряда батареи, достаточно свободного пространства для хранения пользовательского контента, а также инновации Google, созданные на базе технологий искусственного интеллекта.

Владельцы Nokia 8.1 будут первыми получать регулярные обновления сервисов Google, в числе которых Google Ассистент и Google Фото c безлимитным сервисом хранения фотографий и видео, снятых в высоком разрешении.

ОС Android 9 Pie включает функции, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря которым смартфон работает быстрее и со временем адаптируется к привычкам владельца. Адаптивная батарея оптимизирует энергопотребление, ограничивая работу редко используемых приложений. Активаторы для приложений, отвечающие за часто используемые функции, предугадывают действия пользователя, благодаря чему для выполнения действия не требуется запускать само приложение. Обе функции обеспечивают быстродействие смартфона и оптимизируют работу Android 9 Pie.

Ориентировочная розничная цена новинки с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составляет – 29 990 рублей. В России Nokia 8.1 доступен в цвете индиго.