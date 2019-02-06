Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете

Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved. Об этом CNews сообщила «Лаборатория Касперского».

Независимые эксперты высоко оценили продукт «Касперского» в блокировке киберугроз и нежелательного для детей контента на трех ключевых платформах: Windows, Android и iOS. При этом родители сами могут выбирать, какой контент они считают нежелательным для своего ребенка, и выставить соответствующие настройки.

«Родителям порой приходится нелегко. Как показывает наше исследование, 85% современных детей не могут обойтись ни дня без гаджетов. При этом лишь каждый третий родитель считает, что может контролировать, что ребенок делает в интернете и сколько времени проводит с гаджетом. Так что помощь специальных технологий родительского контроля в этом вопросе будет очень кстати, – отметил Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского". – Мы очень рады, что наше решение для защиты детей от интернет-угроз Kaspersky Safe Kids получило столь высокую оценку со стороны независимых исследователей. Подобные тестирования и рекомендации авторитетных экспертов не только являются своеобразным путеводителем для конечных пользователей, но и показывают игрокам ИТ-индустрии, какие технологии реально работают и какие необходимо развивать».

В рамках своего обширного тестирования решений родительского контроля лаборатория AV-Test проверила, как работают 11 продуктов для систем Windows 10 и macOS, а также 11 приложений для мобильных платформ Android, iOS и Fire OS. Критерии, по которым эксперты оценивали эффективность решений, включали в себя защиту от кибербуллинга, контроль доступа к «взрослому» контенту, контроль передачи персональных данных, учет проведенного за цифровым устройством времени, защита от финансового онлайн-мошенничества, защита от онлайн-груминга (установление дружеского и эмоционального контакта с ребенком в интернете для его дальнейшей сексуальной эксплуатации) и защита приватности.

Результаты тестирования показали, что Kaspersky Safe Kids лучше других решений справляется с фильтрацией нежелательного для детей контента. В ходе испытаний десктопная версия решения «Лаборатории Касперского» заблокировала потенциально опасный материал в 7 из 10 категорий, и это лучший результат среди всех тестировавшихся программ родительского контроля. Кроме того, Kaspersky Safe Kids оказался единственным сертифицированным AV-Test решением, защищающим детей от опасностей онлайн-груминга.