«Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций

«Хайтэк», российский системный интегратор, объявил об успешном завершении проекта оснащения переговорных комнат Европейской подшипниковой корпорации (ЕПК) системами для проведения видеоконференций.

К моменту начала работ, в группе компаний ЕПК был внедрен единый стандарт телефонии, объединяющий пять предприятий в единую сеть на базе технологии Skype for Business. Целью проекта было обеспечение проведения сеансов видеоконференцсвязи из переговорных и конференц-залов на с использованием имеющегося решения. Большой размер и нестандартная конфигурация помещений, особые пожелания заказчика обусловили непростую комбинацию требований к функционалу переговорных, под которые не подходили типовые решения.

Инженеры «Хайтэк» провели всестороннюю техническую экспертизу всех помещений для проведения переговоров ЕПК и разработали индивидуальные решения для каждого из них. В ходе проекта переговорные комнаты были оснащены большим количеством мультимедийных систем и оборудованием видеоконференцсвязи различных производителей. Так, например, в каждом помещении были установлены по две системы отображения на основе профессиональных LED-панелей Philips, для передачи конференции в Skype for Business при этом использовалось оборудование Epiphan. Также переговорные были оснащены камерами и видеокодеками Avaya, конгресс-системами Shure/Dis, микрофонными пультами Sennheiser и звуковыми микшерами Biamp. Для удобства управления всеми компонентами платформы ВКС, специалисты «Хайтэк» установили систему Crestron. Эксперты интегратора предусмотрели и сценарий работы переговорных комнат независимо от решения Skype for Business: для этого в ИТ-ландшафт предприятия была внедрена система многоточечной видеоконференций Avaya Equinox. ВКС Avaya развернута на платформе Avaya Aura, что позволяет заказчику в дальнейшем наращивать инфраструктуру унифицированных коммуникаций и обеспечивает внедрение SIP-телефонии. Вся коммутация при модернизации переговорных комнат была произведена с помощью оборудования Extron и Opticis.

По итогам проекта восемь переговорных комнат ЕПК были оснащены оборудованием и программным обеспечением, позволяющим использовать различные системы видеоконференцсвязи. Количество участников в одной переговорной может достигать 50 человек, при этом каждому участнику доступен полный функционал переговорной. Были разработаны и реализованы несколько сценариев работы, позволяющие передавать контент из различных источников, назначать администратора, реализовывать функционал наведения камеры на говорящего и при нажатии кнопки на микрофоне.

Игорь Вайсблюм, директор департамента систем связи компании «Хайтэк», отметил: «Несмотря на то, что данный проект в силу своей широкой географии был достаточно сложным в исполнении, его также можно назвать одним из самых интересных, поскольку он был абсолютно нестандартным по внедряемому функционалу, и зачастую нам приходилось экспериментировать. Стоит отметить, что такая комбинация систем и функционала внедрена впервые – ранее, насколько нам известно, подобных интеграций не было».

Александр Тарновский, директор департамента ИТ «Европейской подшипниковой корпорации», сказал: «Стоит отметить, что данный проект был достаточно сложным в реализации как с точки зрения логистики, так и с точки зрения применяемых технологий. "Коробочные" решения от вендоров не отвечали нашим требованиям обеспечения надежной связи с функционалом унифицированных коммуникаций на мультивендорной инфраструктуре с сохранением уже осуществленных инвестиций и возможностью дальнейшего ее масштабирования. Опыт и экспертиза "Хайтэк", готовность искать и создавать нестандартные решения позволили реализовать все запросы, предъявляемые к оснащению переговорных помещений крупного, современного производственного предприятия».