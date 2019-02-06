GMCS создала BI-платформу для «Сколково»

Фонд «Сколково» перешел на использование цифрового сервиса на базе BI-платформы Qlik Sense для более эффективного управления экосистемой поддержки отечественных инновационных проектов, реализуемых как в России, так и на мировом рынке. Разработанное GMCS аналитическое решение состоит из 12 интерактивных дашбордов, позволяющих пользователям самостоятельно работать с нужными им данными.

В составе Фонда «Сколково» четыре кластера – информационных, биомедицинских, энергоэффективных и передовых производственных технологий. Сегодня «Сколково» это полноценный город, предлагающий комфортные условия для жизни, ведения исследований и бизнеса.

BI-сервис обеспечивает аналитическую поддержку основных направлений работы «Сколково». С помощью дашбордов специалисты Фонда проводят мониторинг деятельности, риск-анализ при выборе участников грантовых программ, анализ загруженности кластеров.

Qlik Sense применяется также для анализа показателей деятельности Фонда «Сколково» в разрезе кластеров, доходов и расходов, предоставляемых сервисов и других индикаторов. Данная информация используется Фондом для принятия решений по оптимизации и развитию Инновационного центра, чтобы сделать его еще более привлекательным для резидентов.

«Чтобы поддерживать высокий уровень достижений и заниматься инновациями, которые будут востребованы не только здесь и сейчас, но и в будущем, необходимы оперативные и прозрачные данные. Именно такой подход является базой для цифровизации и поддержания высокой скорости изменений. В наших планах развитие бизнес-аналитики для сити-менеджера, системы биллинга и других направлений, где требуется принимать решения на основе достоверных данных в течение 5-10 минут», – сказал Алексей Ермошин, заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов Фонда «Сколково».

GMCS продолжает развивать аналитическое решение в соответствии с задачами Фонда «Сколково».

«Мы работаем со «Сколково» уже более 2 лет и помогаем Фонду улучшать эффективность управления не только с помощью BI, но других наших решений и технологий. Первый этап проекта был реализован менее чем за 3 месяца. Далее мы постепенно наращивали возможности системы, добавляя новые возможности визуальной аналитики», – отметила Ирина Володькина, руководитель направления BI, дирекция вертикальных решений компании GMCS.