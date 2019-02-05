Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК
Совет директоров «Транстелекома» продлил полномочия генерального директора Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Роман Кравцов впервые занял пост руководителя компании в 2016 г.
Роман Кравцов родился в 1978 г. В 2003 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а в 2006 г. – Новосибирский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». С 2004 г. работал в Сибирском филиале «Ростелекома», где последовательно занимал должности начальника отдела продаж, первого заместителя директора – коммерческого директора филиала, заместителя генерального директора – директора Сибирского филиала «Ростелекома». В 2011 г. перешел на работу в корпоративный центр «Ростелекома» в Москве, был директором департамента внедрения инноваций, исполнительным директором – директором инновационного центра. С марта 2013 г. исполнял обязанности вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», а также являлся вице-президентом по информационному обществу «Ростелекома». В 2014 - 2015 гг. являлся генеральным директором «7интек». До прихода в ТТК с апреля 2015 г. занимал должность управляющего директора подразделения «Информационные технологии и операции» в «Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию». В январе 2016 г. решением совета директоров возглавил «Транстелеком».