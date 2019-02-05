Red Hat выпустила Kubernetes-ориентированную IDE CodeReady Workspaces

Red Hat выпустила CodeReady Workspaces, первую в истории отрасли Kubernetes-ориентированную браузерную среду разработки, которая облегчает коллективную работу. CodeReady Workspaces, построенная на основе IDE-проекта с открытым кодом Eclipse Che и оптимизированная для Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux, предоставляет корпоративным командам разработчиков общее окружение, включая инструменты и зависимости, необходимые для написания кода, сборки, запуска и отладки контейнерных приложений.

Корпоративный сектор активно применяет Kubernetes и контейнеры при создании и развертывании различных приложений и сервисов, однако по-настоящему контейнерно-ориентированная разработка требует серьезных изменений в части инструментальных средств и рабочих процессов. Традиционные инструменты разработки не рассчитаны на работу с Kubernetes и контейнерами, поэтому программистам приходится отвлекаться от написания кода и тратить время на ручное управление окружениями.

Брэд Микли (Brad Micklea), директор направления Developer Experience and Programs, Red Hat, отметил: «С распространением облачных приложений и Kubernetes как платформы для современных рабочих нагрузок, возникла потребность изменить то, как разработчики подходят к сборке, тестированию и развертыванию критически важных приложений. Существующие инструменты отстают от темпов развития контейнеризованной разработки, поэтому мы создали Red Hat CodeReady Workspaces, первую в истории отрасли Kubernetes-ориентированную IDE, в основу которой положен наш опыт участия в проекте Eclipse Che. CodeReady Workspaces предлагает корпоративным командам разработчиков масштабируемую платформу совместной работы, которая поможет им быстрее и проще создавать новые приложения для Kubernetes и эффективно взаимодействовать друг с другом при работе над контейнерно-ориентированными приложениями».

Red Hat CodeReady Workspaces – это первая в истории отрасли IDE-среда, которая работает внутри кластера Kubernetes и управляет программным кодом, а также зависимостями и артефактами в подах и контейнерах OpenShift. В отличие от традиционных инструментов, позволяющих использовать преимущества Kubernetes только на заключительных этапах разработки, таких как тестирование и развертывание, CodeReady Workspaces задействует OpenShift с самого начала, решая целый ряд сложностей, возникающих при переносе приложений из среды разработки в продакшн. При этом программистам не нужно досконально разбираться в Kubernetes или OpenShift, поскольку CodeReady Workspaces берет на себя всю работу по управлению артефактами Kubernetes, позволяя разработчикам легко и быстро приступить к созданию контейнерных приложений OpenShift.

Red Hat CodeReady Workspaces значительно упрощает организацию совместной работы за счет шаблонов рабочих областей Factory. Такой шаблон задает местоположение исходных текстов, конфигурации среды исполнения и инструментальных средств проекта, а также необходимые команды. Шаблоны Factory позволяют за считанные минуты предоставить всем участникам команды полностью настроенное и готовое к использованию окружение для разработки Kubernetes-приложений. При этом программисты могут использовать любое устройство с браузером, любую ОС и любую IDE для доступа к своим собственным или общим рабочим областям.

Арнел Дайрана (Arnal Dayaratna), директор по исследованиям Software Development, IDC, сказал: «Выпуск IDE-среды Red Hat CodeReady Workspaces знаменует конвергенцию таких вещей, как технологии с открытым кодом на основе Eclipse Che, расширенные возможности совместной работы и связанный с безопасностью функционал, благодаря которому исходные тексты больше не хранятся на компьютерах разработчиков. В частности, CodeReady Workspaces предлагает браузерный интерфейс для кластера Kubernetes, который минимизирует потребность в конфигурировании и управлении инфраструктурой. Кроме того, CodeReady Workspaces позволяет легко подключить к работе над проектом нужных людей, просто отправив им ссылку для быстрого доступа к необходимым рабочим областям».

Red Hat CodeReady Workspaces подходит для перехода на методологию DevOps. OpenShift позволяет IT-специалистам или командам разработчиков массово управлять рабочими областями в рамках программируемой и настраиваемой инфраструктуры, контролируя производительность систем и обеспечивая безопасность.

Команды разработчиков могут интегрировать CodeReady Workspaces с уже имеющейся системой контроля версий (частными или публичными репозиториями); контролировать разрешения и ресурсы рабочих областей; лучше защитить интеллектуальную собственность, убрав исходные тексты с ноутбуков и других личных устройств разработчиков; реализовать единый вход с использованием LDAP или Active Directory.

Red Hat CodeReady Workspaces бесплатно предоставляется в рамках подписки OpenShift и доступна для загрузки участникам программы Red Hat Developer Program.