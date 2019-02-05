NEC анонсировала новую серию решений для ритейла

NEC Display Solutions объявила о выпуске новых решений Digital Signage для ритейлеров, включающих в себя серию UHD-дисплеев, Direct View LED, проекторы и медиа-плеер для Raspberry Pi.

По прогнозу аналитиков Futuresource Consulting, оборот рынка дисплеев LCD и LED в регионе EMEA к 2020 г. достигнет примерно 2,82 млрд евро, причем более половины этого объема будет приходиться на розницу. Это связано с тем, что магазины стремятся использовать свои конкурентные преимущества, начиная от внутренней рекламы и развлечений в торговых точках, заканчивая информированием о продуктах, повышением лояльности клиентов и поддержкой продаж.

Для поддержки растущего спроса NEC разработала серию широкоформатных UHD-дисплеев. Высокая детализация и большая диагональ экрана дают возможность комфортного просмотра даже с малого расстояния. Новые широкоформатные дисплеи серий V и P оснащены сенсорными экранами PCAP с диагональю 55 и 65 дюймов и защитным антивандальным стеклом (все модели). Кроме того, P-серия дополнена полупрозрачным зеркальным стеклом Mirror Glass, обеспечивающим интеграцию возможностей рекламного дисплея в реальное зеркало.

Новую серию широкоформатных дисплеев дополняет PX-серия проекторов высокой яркости – от 8 тыс. до 10 тыс. люменов ANSI. Устройства рассчитаны на круглосуточную работу и позволяют использовать встроенные модули расширения на базе спецификации OPS (Open Pluggable Specification).

Представленные устройства позволят ритейлерам значительно расширить функции оборудования без использования дополнительных средств и питания для воспроизведения своего контента. Они обеспечат более яркое и креативное изображение при низких затратах и минимальном обслуживании.

Помимо этого NEC анонсировала технологию Direct View (dvLED) для визуализации на больших поверхностях. Она идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации, например, на наружных рекламных щитах и уличных экранах. На выставке ISE 2019 компания продемонстрирует 137-дюймовые и 165-дюймовые Full HD экраны, поддерживающие технологию dvLED и настроенные для быстрой и простой установки и эксплуатации.

Чтобы удовлетворить спрос на инновационные решения, NEC также представит на выставке и новый медиа-плеер, сочетающий экономичное воспроизведение мультимедиа с помощью вычислительного модуля Raspberry Pi для экранов и небольших сетей. Новый медиа-плеер прост и интуитивно понятен в использовании. Он позволяет ритейлерам создавать и планировать кампании, используя все виды медиа-форматов. Его значительное преимущество по сравнению со встроенными плеерами в открытом и модульном подходе, обеспечивает возможность обновлять системы в любое время.

«Магазины конкурируют с онлайн-ритейлерами, предоставляя покупателям уникальные решения, и системы Digital Signage становятся одними из ключевых в этом сегменте, – отметил Томас Уолтер (Thomas Walter), менеджер по стратегическому маркетингу продуктов NEC Display Solutions Europe. – На сегодняшний день широкоформатные дисплеи являются наиболее популярным выбором для реализации решений Digital Signage. Они обеспечивают стабильный и надежный уровень яркости, возможность выбора оптимального размера, высокий уровень детализации, а также интерактивность и сенсорные возможности. Однако не все технологии одинаковы, и важно выбрать наиболее подходящие решения для каждого конкретного сценария использования. NEC стремится предоставлять самый широкий спектр качественных устройств для любых целей. И все это – с функциональной совместимостью, которая является ключевой особенностью всех наших разработок. Мы считаем, что ритейлеры не должны беспокоиться о техническом обслуживании решений и возможности поддержки будущих приложений. Они должны сосредоточить свои усилия на создании уникальных условий, чтобы привлечь внимание и "вызвать желание" покупать. Эти принципы лежат в основе всей нашей продукции».