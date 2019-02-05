Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе

Heineken в первом полугодии 2019 года планирует завершить тиражирование системы управления складом Warehouse Management System (WMS) на базе SAP EWM на всех семи заводах компании в России. Такое решение было принято по итогам пилотного проекта по автоматизации складских процессов, который был успешно реализован на заводе Heineken в Санкт-Петербурге. Партнером по внедрению корпоративной WMS-платформы была выбрана компания Novardis.

До конца 2019 года специалисты Novardis также должны обеспечить тиражирование SAP EWM на шести европейских заводах Heineken. Сегодня на базе пилотного российского проекта уже началось внедрение системы автоматизации складских процессов в Италии и Хорватии. Решение планируется развернуть также в Бразилии, Мексике, Австрии, Нидерландах, Румынии, Индонезии.

Необходимость внедрения решения на базе SAP EWM была обусловлена требованиями со стороны законодательства, усложнением внутренней логистики, а также требованиями к устойчивости бизнеса. Основные цели проекта - повышение эффективности работы склада и его сотрудников, а также оптимизация использования складских площадей.

«Внедрение WMS-системы на базе SAP EWM позволило нашей компании полностью стандартизировать и автоматизировать процессы складской логистики на всех заводах Heineken в России, что, безусловно, повысит эффективность всей компании в жестких конкурентных условиях», - сказал Иван Никитин, руководитель программы со стороны Heineken.

«Активный рост компании обычно сопровождается высоким уровнем автоматизации, иначе будет очень сложно выиграть в конкурентной борьбе. SAP EWM как раз позволяет компаниям в разы повысить сервис и качество управления логистическими процессами, закрепить свою репутацию надежного поставщика и работать максимально продуктивно. Уверен, что наше решение поможет Heineken продолжить укреплять свои позиции как на российском, так и на мировых рынках», - сказал заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.

«Мы гордимся, что благодаря нашей совместной работе с Heineken впервые в истории российского SAP-community было внедрено решение, которое тиражируется на международном уровне. В прошлом году мы запустили SAP EWM в Хорватии, на этот год запланированы новые роллауты», - отметил Александр Низник, генеральный директор Novardis.