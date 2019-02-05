«Газпромбанк Автолизинг» запустил мобильное приложение для iOS и Android

«Газпромбанк Автолизинг» завершил тестирование и запустил одноименное мобильное приложение для платформ iOS и Android. Новый сервис позволяет в режиме онлайн подобрать автомобиль в лизинг по нужным параметрам, рассчитать график платежей, аванс и подать заявку, не посещая офис лизинговой компании.

Отличительной особенностью мобильного приложения «Газпромбанк Автолизинг» является удобный выбор автомобиля в лизинг с помощью сервиса «Автомаркет». Здесь представлено более 70 000 автомобилей отечественных и зарубежных марок от 800 автодилеров со всей России с ежедневным обновлением предложений. Сервис позволяет выбрать автомобиль различной конфигурации, с разными параметрами и по наиболее выгодной цене.

Главным акцентом при создании мобильного приложения стала возможность точного расчета конечной стоимости автомобиля в лизинг с помощью онлайн калькулятора. После указания реквизитов компании, пользователь получает доступ к расчету ежемесячных платежей, авансового платежа, стоимости выбранного автомобиля, страховки, а также к выбору балансодержателя. Таким образом формируется готовое коммерческое предложение, которое можно сохранить для сравнения и последующей подачи заявки на лизинг. Уведомление по статусу рассмотрения онлайн заявки пользователи будут получать автоматически.

«Запуск мобильного приложения по автолизингу - это ответ на изменения спроса современного рынка. Сегодня предприниматели хотят решать задачи бизнеса быстро, качественно и без лишней бюрократии процесса. Поэтому мы создали удобное и функциональное решение для подбора автомобиля в лизинг в онлайн режиме с широким набором услуг, которые в дальнейшем мы будем только развивать», - сказал генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов.