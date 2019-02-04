«Швабе» возобновил производство объективов для астрономической фотографии

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» возобновил производство длиннофокусных фотообъективов «МС Рубинар 10/1000 Макро». Эти объективы используются для крупноплановой съемки, съемки ландшафтов, архитектурных элементов и спортивных соревнований. Особенно востребованы они астрономами-любителями, поскольку обеспечивают четкое изображение лунной поверхности, звезд и планет Солнечной системы.

Производство зеркально-линзовых длиннофокусных фотообъективов «МС Рубинар 10/1000 Макро» началось на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе». Партия из 50 штук уже сошла с конвейера, еще 50 поступят в продажу во второй половине 2019 г. Объективы совместимы с большинством зеркальных и беззеркальных камер. Приобрести «МС Рубинар 10/1000 Макро» можно в офлайн- и онлайн-магазинах фототехники.

«Мы возобновили выпуск знаменитых еще с советских времен объективов "Рубинар" на новом уровне – в производстве современного поколения фототехники задействовано цифровое оборудование и передовые технологии обработки оптических и механических деталей. Высокое качество продукта позволяет прогнозировать хороший спрос на объективы не только в России, но и за рубежом. Создание подобных производств – часть стратегии "Ростеха", которая предусматривает масштабную диверсификацию предприятий и увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 г.», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Из общей линейки марки «Рубинар» модель «10/1000» выделяется компактностью, легкостью и высоким качеством изображения. По своим характеристикам классический объектив отвечает требованиям как фотографов-любителей, так и профессионалов, считают в «Ростехе».