Начат сбор заявок на конкурс «BPM-проект года 2018»

Российская Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами ABPMP Russian Chapter объявила о старте ежегодного общенациональный конкурс «BPM-проект года», который проводится при поддержке ИТ-кластера Фонда Сколково и Аналитического центра при Правительстве России.

Целью конкурса является распространение передовых методов и технологий управления бизнес-процессами и административными регламентами через максимально широкое информирование об успешных российских проектах бизнес-сообщества, представителей государственных и муниципальных организаций, профессионалов в области управления и информационных технологий.

Участниками конкурса являются компании и организации, реализовавшие у себя проект, направленный на решение задач совершенствования управленческих практик и повышения эффективности организации на основе методов и технологий управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management).

Участие в конкурсе бесплатное. К участию приглашаются российские коммерческие, некоммерческие, муниципальные и государственные организации вне зависимости от их местонахождения. Организаторы приглашают компании и организации со всей России; ни на одном этапе конкурса личное присутствие конкурсантов не обязательно. К рассмотрению принимаются проекты (или этапы долгосрочных проектов), завершенные за последние два года.

Календарь конкурса:

1 января — 31 марта 2019 г.: подача и рассмотрение конкурсных заявок;

1 апреля — 15 мая 2019 г.: презентация проектов;

В период с 16 по 31 мая 2019 г. проводится итоговая конференция, на которой награждаются победители.

«Участие в конкурсе — это отличная возможность получить объективную оценку своих достижений со стороны авторитетных независимых экспертов и скорректировать свои планы на основе их замечаний и предложений. Также участие в конкурсе может помочь представить свою компанию в глазах инвесторов, партнеров и общества как передовую, успешно внедряющую современные методы управления и повышения эффективности», — отметил вице-президент ABPMP Russian Chapter Андрей Коптелов.

Форма для подачи заявки на участие в конкурсе и дополнительная информация на официальном сайте конкурса - bpmaward.ru.