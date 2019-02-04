Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge»
Инвестиционная компания «Криптонит» запускает всероссийский конкурс технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru). В рамках конкурса ИТ-таланты со всей России смогут продемонстрировать собственные технологические бизнес-проекты и получить многомиллионный приз. Призовой фонд конкурса составляет 10 000 000 рублей.
Кроме денежного приза успешным участникам проекта будет предоставлена возможность пройти стажировку в международном консалтинговом агентстве BCG Digital Ventures в Берлине. Все расходы за проезд и проживание возьмут на себя организаторы конкурса.
Оценивать технологические стартапы будет высокое жюри «Криптонит Startup Challenge», в которое вошли главы крупнейших корпораций:
- Основатель ИКС Холдинга Антон Черепенников
- Генеральный директор USM Management Иван Стрешинский
- Индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса
- Государственной корпорации «Ростех» Сергей Сахненко
- Управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий
- Генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян
- Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев
- Старший партнёр и управляющий директор, председатель BCG Россия Владислав Бутенко
Основными участниками конкурса станут командные стартапы, но заявки принимаются и от индивидуальных соискателей.
ИК «Криптонит» заинтересован в первую очередь в привлечении стартапов в следующих технологических сферах:
- Криптография и квантовые вычисления
- Машинное обучение
- Обработка и хранилища больших данных
- ИТ-безопасность
- Телекоммуникационные стандарты и их безопасность
- Искусственный интеллект и нейросети
- Технологии распознавания лица и речи
Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок открыт до 15 марта 2019 года, далее экспертная комиссия проверит все полученные заявки и определит 20 стартапов, которые попадут на отборочный раунд в апреле, а финал планируется провести уже в мае. Точная дата будет анонсирована дополнительно.
Больше деталей о конкурсе и организаторах можно найти на сайте «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru).