Eset представила решения для управления безопасностью корпораций

Eset обновила портфель решений для корпоративных пользователей. Компания представляет в России и странах СНГ новые комплекты продуктов для безопасности, предназначенные для крупного и среднего бизнеса (от 250 узлов).

В основе новых комплектов – встроенная песочница Eset Dynamic Threat Defense. Пользователь может автоматически или вручную отправлять для анализа файлы и сообщения электронной почты и получать отчеты о поведении образцов. Детектирование на основе анализа поведения позволяет распознавать угрозы нулевого дня и шифраторы до того, как они проникнут в сеть – в случае обнаружения вредоносного поведения все корпоративные устройства будут немедленно защищены.

Состав продуктов в новых комплектах варьируется в зависимости от потребностей бизнеса – от защиты почтовых платформ до многоуровневой защиты каждого узла сети, вне зависимости от операционной системы.

В новую линейку решений входят следующие комплекты.

Eset Dynamic Mail Protection – многоуровневая защита почтовых платформ. Позволяет идентифицировать вредоносные и фишинговые ссылки в сообщениях, детектировать потенциально опасные вложения и распознавать спам со стопроцентной точностью.

Eset Endpoint Protection Plus – защита рабочих станций, мобильных устройств и файловых серверов от всех типов вредоносных программ, включая шпионское ПО, руткиты, банковские трояны и шифраторы.

Eset Dynamic Endpoint Protection – расширенная защита рабочих станций, мобильных устройств и файловых серверов. Распознает вредоносные программы на любом этапе жизненного цикла и защищает от сетевых атак, угроз нулевого дня и эксплуатации уязвимостей программного обеспечения.

Eset Enterprise Threat Defense – кроссплатформенная защита корпоративных сетей любой сложности. Включает расширенную защиту рабочих станций, мобильных устройств, файловых и почтовых серверов, интернет-шлюзов.

Полный обзор продуктов безопасности Eset, включая Eset Dynamic Threat Defense, обеспечивает Eset Security Managеment Center. Это полнофункциональный центр отчетов и уведомлений для общего управления системами. С его помощью администратор сети может настраивать групповые политики безопасности, устранять угрозы в один клик, консолидировать информацию об оборудовании и программном обеспечении, развернутом в сети.

«Корпорации ежедневно сталкиваются с большим числом сложных киберугроз, – отметил Виталий Земских, технический директор Eset Russia&CIS. – Целевые атаки хорошо скоординированы, они нацелены на кражу данных и интеллектуальной собственности, организацию системных сбоев в работе компаний. Современный бизнес остро нуждается в комплексных решениях – многоуровневой защите. В соответствии с запросами заказчиков мы разработали комплекты решений, отвечающие потребностям крупного и среднего бизнеса».

Российские заказчики, приобретающие комплексные решения Eset, могут воспользоваться сервисом «Гарантия антивирусной защиты». Если технические специалисты компании соблюдали рекомендованные правила информационной безопасности, но сеть все же пострадала от вредоносной программы, Eset Russia компенсирует затраты на минимизацию последствий инцидента.