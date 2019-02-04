ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж

ALP Group, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети магазинов подарков «Красный куб». Сегодня это 160 магазинов в 45 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Волгограде, Тюмени, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Якутске и других. Большинство из них – корпоративные, еще часть магазинов работает по системе франчайзинга.

По условиям контракта ALP Group ведет удаленную диагностику и инцидентное обслуживание 45 магазинов в Москве по схеме реагирования на ИТ-запросы компании-заказчика.

Возможность в любой момент подключить квалифицированных ИТ-специалистов, которые оперативно прибывают на место (за 1 час) и «закрывают» ИТ-инциденты (за 3-4 часа) позволяет штатным ИТ-специалистам торговой сети полностью сосредоточиться на проектной работе, а не переключаться на инцидентное ИТ-обслуживание, имеющее принципиально иной характер. К тому же, опора ALP Group на собственную технологическую платформу (Service Desk) и на реализацию ИТ-процессов, адаптированных к обслуживанию торговых сетей, помогает штатным ИТ-специалистам «Красного куба» не допустить роста ИТ-инцидентов в предпраздничные периоды – «пиковые» для сети магазинов подарков.

«Единые регламенты и чек-листы, подробные фотоотчеты, контроль правильности настройки оборудования и качества работ – все это позволяет нам не допустить у заказчиков из ритейла резкого роста ИТ-инцидентов в сложные для них, предпраздничные периоды. При этом часть инцидентов мы выявляем заблаговременно – еще на стадии трендов. Все это вместе дает нам возможность не бороться с последствиями, а заблаговременно устранять причины возможных сбоев. И не допускать их повторения», – сказал Максим Голубов, руководитель подразделения по работе с филиальными и торговыми сетями в департаменте ИТ-аутсорсинга ALP Group.

«Технология работы ALP Group легко масштабируется, что важно с учетом планов развития нашей торговой сети – к 2021 г. мы планируем довести количество торговых точек до 350 и сделать так, чтобы ассортимент товаров покрыл 100% российских торговых центров», – сказал Александр Шумский, руководитель ИТ в компании «Красный куб».