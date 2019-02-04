«1С» разработала решения по маркировке лекарств и протестировала их в системе ЦРПТ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и фирма «1С» провели совместное тестирование обновленных версий программных продуктов «1С:Розница. Аптека», «1С:Управление аптечной сетью» и продуктов линейки «1С:Медицина» с поддержкой информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП).

В целях развития ИС МДЛП в новых версиях ПО осуществлена оптимизация текущих и доработка новых бизнес-процессов, реализованных в системе в том числе с учетом предложений участников оборота лекарственных препаратов.

Наиболее важным обновлением является возможность беспрепятственного товародвижения лекарственных препаратов между зарегистрированными и незарегистрированными участниками оборота. Теперь зарегистрированным участникам не нужно ждать, когда в системе зарегистрируются их контрагенты и партнеры, и можно полностью автоматизировать свои бизнес-процессы с учетом маркировки. Эта возможность существенно сокращает сроки внедрения системы маркировки и прослеживаемости как в отдельных компаниях, так и в целом по отрасли.

Решения «1С» используют специальную библиотеку для интеграции с МДЛП. Она позволяет обеспечить единство методических и интерфейсных решений, а также своевременную поддержку изменений. На основании документов складского учета, формируемых в программе «1С», создаются документы для передачи данных в систему ФГИС МДЛП. Это позволяет организовать обмен данными с ФГИС МДЛП без двойного ввода данных.

Эту интеграционную библиотеку могут использовать все разработчики на платформе «1С:Предприятие 8», что позволит оперативно поддержать ФГИС МДЛП не только в решениях, которые выпускает сама фирма «1С», но и в многочисленных разработках для фармацевтического рынка, которые предлагают партнеры «1С» и независимые разработчики.

«Теперь зарегистрированные участники эксперимента благодаря соответствующей функциональности могут сообщать о том, что реализуют лекарственные препараты незарегистрированному в системе участнику оборота. Наличие широкого спектра отечественного ПО, специально предназначенного для автоматизации процесса маркировки лекарств, дает участникам фармацевтического рынка все возможности для успешной подготовки к старту обязательной маркировки», – сказал руководитель продуктового направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов.