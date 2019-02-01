Spirit и «Ред софт» подтвердили совместимость Videomost и «Ред ОС 7.1 Муром»

Spirit и «Ред софт» объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих продуктов.

По итогам работ была подтверждена совместимость и корректность работы программного сервера для видеоконференций Videomost от Spirit с операционной системой «Ред ОС 7.1 Муром», производства «Ред софт». Подписан сертификат совместимости.

«Ред ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Videomost – отечественный программный продукт для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций. Он поддерживает симметричные видеоконференции размером более 100 участников, интерактивные видеоселекторы размером более 300 участников, при общем количестве одновременных участников во всех конференциях на одном сервере – до 1 тыс. Клиенты Videomost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и коммерческих организаций. ПО Videomost включено в Единый Реестр российских программ для ЭВМ (№ 952) Минкомсвязи РФ.

На базе ПО Videomost можно строить сервисы видео-совещаний, видео-селекторов и видео-телефонии в силовых ведомствах, государственных организациях и на коммерческих предприятиях. Кроме того, Videomost можно интегрировать с системами электронного документооборота (СЭД), АИС, СМЭВ/МЭДО и т.п. – давая сервисы защищенных безопасных видео-коммуникаций прямо на рабочие места сотрудников, в привычные им интерфейсы.

«Переход органов государственной власти на использование отечественного программного обеспечения уже активно осуществляется. Чтобы предложить конкурентоспособные решения, российские компании должны объединить свои усилия. "Ред софт" поддерживает этот тренд и активно расширяет партнерскую программу. Тестирование на совместимость наших продуктов - важный шаг в этом направлении. Более того, с компанией Spirit мы сотрудничаем, в том числе, в рамках комитета по интеграции отечественного ПО при АРПП "Отечественный софт", – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Совместное использование отечественных решений: программного сервера для видеоконференцсвязи Videomost и операционной системы "Ред ОС" позволяет на равных конкурировать с дорогостоящими зарубежными аналогами и предлагает альтернативное решение в рамках курса на импортозамещение», – отметил Юрий Хомяк, директор по продажам Videomost.