Honor представила смартфон 8X Max в России. Цена

Honor объявила о начале продаж в России новой модели серии 8X — Honor 8X Max. Среди основных особенностей смартфона новый дисплей с узкими рамками, занимающий 90% фронтальной поверхности корпуса, режим защиты зрения Eye Comfort, сертифицированный компанией TÜV, а также аудиосистема с технологией объемного звучания Dolby Atmos.

Новый Honor 8X Max построен на базе процессора Snapdragon 660, состоящего из четырех ядер Kryo Gold на частоте 1,95 ГГц, четырех ядер Kryo Silver на частоте 1,8 ГГц и графического процессора Adreno 512. Он получил 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 128 ГБ. Смартфон имеет три раздельных слота: два для сим-карт формата nanoSIM и один для карт памяти MicroSD емкостью до 256 ГБ, что позволяет при необходимости расширять хранилище для фотографий, видео и игр.

Основная фотокамера нового смартфона состоит из двух модулей с разрешением 16 и 2 МП и имеет диафрагму F2.0. Интеллектуальный алгоритм распознавания способен идентифицировать 500 различных сценариев съемки в 22 категориях и в реальном времени устанавливать оптимальные параметры съемки и обработки кадров.

Фронтальная камера с разрешением 8 МП и диафрагмой F2.0 также поддерживает интеллектуальные алгоритмы обработки снимков.

Новый смартфон оснащен экраном с диагональю 7,12 дюйма, с каплевидным вырезом под камеру, закругленными углами и соотношением сторон 18,7:9. Узкие рамки, всего 2,28 мм, позволили добиться высокого соотношения площади экрана и фронтальной поверхности устройства — 90,05%, оставаясь при этом в габаритах классических устройств с экранами 6,5 дюймов. Разрешение FHD+ (2244 × 1080 пикселей) позволяет с комфортом смотреть широкоэкранное видео, читать и работать сразу с двумя приложениями в режиме разделенного экрана. Во время просмотра видео при низком освещении экран автоматически переключается в ночной режим, снижая яркость до 2 нит, чтобы уменьшить нагрузку на глаза пользователя, а при дневном свете яркость экрана автоматически повышается. Одним касанием дисплей переключается в полноэкранный режим, обеспечивая совершенно новые впечатления от мобильных игр и просмотра фильмов.

Экран Honor 8X Max получил режим Eye Comfort и прошел сертификацию в немецкой компании TÜV. В этом режиме смартфон устанавливает комфортную для зрения цветовую температуру и яркость. В дополнение пользователь может самостоятельно корректировать яркость экрана, используя шкалу с 4096 уровнями.

Корпус смартфона Honor 8X Max выполнен из стекла, задняя панель имеет две текстуры, формирующие динамичную игру бликов в лучах падающего света. Выполненная из алюминиевого сплава рамка и кнопки включения и регулировки громкости позволяют надежно удерживать устройство в руке.

Смартфон Honor 8X Max получил батарею емкостью 5000 мА*ч, которая обеспечивает более 1,5 суток использования устройства, до 20 часов непрерывной видеотрансляции, до 12 часов игр и до 72 часов музыкальных треков. При обычных сценариях одного заряда хватает более чем на три дня работы. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge, позволяющую пополнить батарею на 31% за 30 минут. Технология OTG High-Speed Reverse Charging позволяет заряжать смартфоны и другие электронные устройства от батареи Honor 8X Max.

Смартфон Honor 8X Max появится в продаже с 15 февраля в фирменном интернет-магазине компании и в магазинах партнеров по цене 21 490 руб.