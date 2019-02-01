Axis Communications выпустила в РФ автомобильные пропускные системы

Axis Communications объявила о запуске линейки автомобильных пропускных систем. В ее основе лежит технология автоматического распознавания номерных знаков AXIS License Plate Verifier, встроенная в специализированные сетевые камеры. Решения подразделяются на два типа в зависимости от задачи и контролируют допуск автомобилей в зоны, расположенные вне дорог, например, автостоянки. В июне 2018 года продукт был выпущен в ряде европейских стран и Израиле, а с 1 февраля 2019 года линейка доступна в России, странах СНГ и Восточной Европы.

Axis продолжает расширять портфолио решений для интеллектуального видеонаблюдения, и представленные автомобильные пропускные системы – это первый продукт компании с использованием технологии автоматического распознавания номерных знаков. Для заказа доступны как отдельные компоненты, так и комплект распознавания автомобильных номерных знаков AXIS P1445-LE-3 License Plate Veriﬁer Kit.

«На протяжении многих лет камеры Axis поддерживали различные технологии распознавания номерных знаков и неизменно считаются наилучшим выбором для различных сфер и задач, — отметил Андерс Йоханссон, руководитель международного производственного направления компании Axis Communications. — Наши новые автомобильные пропускные системы для автостоянок – это сертифицированные и полностью функциональные решения. Наша цель — обеспечить рынок проверенными, надежными продуктами, которые значительно сэкономят монтажникам, системным интеграторам и конечным потребителям время установки и упростят для них задачу внедрения систем автоматического распознавания номерных знаков».

В новой линейке автомобильных пропускных систем представлены два решения: для контроля въезда и выезда и для контроля допуска автомобилей. Их основу составляют сетевые камеры AXIS P1445-LE и приложение для автоматического распознавания номерных знаков AXIS License Plate Verifier. Системы прекрасно подходят для служебных автостоянок, логистических центров, зон с ограниченным доступом, а также частных автостоянок и автостоянок в жилых комплексах и коммерческих районах.

Система контроля въезда и выезда машин – это небольшая система на основе видеокамеры со встроенным ALPR-приложением, которое автоматически совершает все необходимые для принятия решения о пропуске автомобиля, включая захват изображения автомобилей, проверку по пропускному списку и контроль шлагбаумов.

Система осуществляет контроль доступа в автоматическом режиме. Она сверяет номерные знаки со списками, насчитывающими до 1000 автомобилей в белом списке и 1000 в чёрном. Управляет работой шлагбаумов через встроенный в камеру порт ввода-вывода или реле ввода-вывода 0020AXIS A91. Предельно простая установка, настройка и развертывание системы через веб-интерфейс. Подходит для малых и средних объектов, где в приоритете – удобство и высокая пропускная способность, а пропускные списки обновляются сравнительно редко.

Система контроля допуска автомобилей подходит для малых, средних и крупных объектов, где решения о допуске принимаются в зависимости от более сложных факторов, таких как день недели, время суток, наличие идентификационных данных разных типов, а пропускные списки обновляются достаточно часто.

Помимо камеры с поддержкой функции видеоанализа в состав системы контроля допуска автомобилей также входит сетевой контроллер AXIS A1001 с загруженным программным обеспечением AXIS Entry Manager. Предусмотрена возможность установки программного обеспечения сторонних разработчиков для расширения набора функций, например, двойной идентификации, запрета повторного использования пропуска, контроля оплаты и пр.

«Обе системы полностью готовы к использованию, что сокращает время и стоимость установки. Монтажные организации моментально получают все преимущества полностью интегрированных систем, а также возможность расширить эти системы в будущем, если возникнет такая необходимость. Благодаря простоте, точности и надежности наших систем конечные потребители смогут повысить уровень безопасности на своих автостоянках», – сказал Йоханссон.

Обе автомобильные пропускные системы можно приобрести у официальных дистрибьютеров компании Axis в странах Европы и СНГ, в том числе России, Украине, Беларуси, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.