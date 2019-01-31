OFD.ru признан лучшим ОФД по версии CNews Analytics

OFD.ru признан лучшим оператором фискальных данных в исследовании аналитического агентства CNews Analytics: «Мишень CNews: Самые продвинутые ОФД» http://www.cnews.ru/articles/2019-01-30_cnews_opredelil_samye_prodvinutye_ofd, проведенном в конце 2018 г.

Мишень CNews оценила расстановку сил в сегменте операторов фискальных данных, входя-щих в ТОП-5 по количеству подключенных касс. Основными параметрами сравнения стали доступность и количество сервисов (аналитических, финансовых, облачных и пр.), а также удобство, безопасность и эффективность работы. Учитывалось как наличие сервиса, так и уровень его развития/наполненности при достаточной схожести предложения дополнительных услуг у крупнейших игроков.

По результатам исследования, OFD.ru показал самые высокие результаты, набрав наиболь-шее количество баллов по сравнению с другими лидерами рынка по критериям удобства, без-опасности, разнообразия и уровня развития предоставляемых сервисов.

«Рынок операторов фискальных данных (ОФД) в России продолжает быстро развиваться, корректируя фокус внимания. На первый план выходит не столько количество подключенных касс и доля рынка, сколько разнообразие дополнительных сервисов на базе собираемых фис-кальных данных, которые помогают повышать эффективность бизнеса клиента. Особенно ак-туальны новые услуги для малого и микробизнеса, который перейдет на онлайн-кассы в ходе третьей волны кассовой реформы», - говорится в статье CNews Analytics.

OFD.ru на данный момент создал экосистему решений для бизнеса, которая помогает оптими-зировать его затраты и увеличить выручку. Решения компании OFD.ru позволяют проводить аналитику продаж в торговых точках за сутки, месяц, неделю или любой другой выбранный период. Помимо базового сервиса передачи фискальных данных, реализованы сервисы реко-мендаций по выбору места открытия торговой точки и ассортименту товаров, а также решения для настройки таргетированной рекламы, определения портрета потенциальных клиентов и аналитики объёма и динамики рынка.

В личном кабинете клиента или с мобильного телефона с помощью чат-бота OFD.ru в Viber можно отслеживать выручку и количество продаж в реальном времени, оценивать результа-тивность работы кассиров: у кого больше средний чек, выше скорость обслуживания и пр. В части финансовых сервисов OFD.ru предлагает расчёт кредитного лимита на основании обо-ротов с онлайн-касс («Кредит под оборот»), а также обеспечивает кредитование для клиентов и расчётно-кассовое обслуживание на льготных условиях от банков-партнёров. Для сегмента e-commerce и вендинга разработаны комплексные сервисы Venda и Ferma, которые не просто предоставляют оборудование в аренду для соблюдения 54-ФЗ, но и обеспечивают его полное техническое обслуживание и интеграцию с CMS-платформами.

Важным фактором для бизнеса при выборе ОФД становится бесшовный переход с одного оператора на другой с возможностью протестировать новое решение на реальных кассах, не меняя существующего поставщика. OFD.ru единственный оператор на рынке, предоставляю-щий такое решение - «Тест-драйв». Кроме того, постепенно от ОФД начинает требоваться обеспечение инфраструктуры полного цикла, включая услуги электронного документооборота с интеграцией с системой маркировки товаров (процедура становится обязательной с 2019 г.). Соответствующую систему ЭДО.ПОТОК OFD.ru запустил в ноябре 2018 г.

Исследование CNews Analytics будет интересно предпринимателям, которые принимают ре-шение о смене ОФД. Оно поможет малому и микробизнесу, который обязан перейти на он-лайн-кассы в 2019 г., сделать объективный выбор оператора фискальных данных.