МТТ стал партнером China Mobile по роумингу данных в России
МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса объявил о новом этапе сотрудничества с China Mobile International.
В начале 2019 года МТТ заключил контракт с ведущим мультисервисным оператором Китая China Mobile International (CMI), став peering-партнером в области услуг GRX/IPX (роуминг данных) на территории России.
«МТТ – единственный из российских операторов, который оказывает полный комплекс сервисов GRX/IPX для B2O-клиентов, и решения МТТ неоднократно выбирались как отечественными, так и зарубежными игроками. В свою очередь, CMI является единственным IPX-провайдером, подключенным напрямую к China Mobile Communications Corporation (CMCC), что позволяет обеспечить доступность МТТ к крупнейшему в мире оператору связи и еще к 47 ведущим операторам Азии», - отметил заместитель генерального директора, директор БЕ «Межоператорское взаимодействие» МТТ Андрей Ажигиров.
Для МТТ услуги по обеспечению международного роуминга являются одним из важных инфраструктурных направлений бизнеса.
В условиях появления все большего числа операторов, в т.ч. и виртуальной мобильной связи, услуги GRX/PX позволяют обеспечить партнерам и клиентам МТТ широкий спектр технологических возможностей по организации высокоскоростной передачи голоса и данных для конечных абонентов с различными уровнями качества обслуживания, в любой точке мира.