«Инфосистемы джет» построила контейнерный ЦОД для ABI Product

ABI Product, российская мясоперерабатывающая компания, объявила о вводе в эксплуатацию инновационного контейнерного дата-центра. Проект выполнен ИТ-интегратором «Инфосистемы джет» за четыре месяца.

Создание собственного контейнерного ЦОД обусловлено ростом компании и спроса на продукцию, и соответственно, необходимостью увеличения ИТ-мощностей и внедрения новых сопутствующих сервисов.

Особенностью проекта стало использование нестандартного контейнера, увеличенного по ширине и высоте, а также специальных силовых разъемов повышенной мощности. Это решение — разработка компании Marechal Electric Group, которая была впервые реализована экспертами системного интегратора на российском рынке.

Реализация проекта проходила в несколько этапов. Дата-центр был собран партнерами интегратора в Екатеринбурге. После завершения этапа тестирования, КЦОД был перевезен для установки на площадке, выбранной заказчиком. Важно, что команда «Инфосистемы джет» выступила в этом проекте не только как классический ИТ-интегратор, но и как соисполнитель строительно-монтажных работ по подготовке площадки для дата-центра, включая закладку фундамента.

КЦОД оснащен системами бесперебойного электроснабжения, кондиционирования, газового пожаротушения, управления доступом, видеонаблюдения. Для обеспечения отказоустойчивости большая часть подсистем имеет резервирование не менее «N+1». На случай перебоев с электроэнергией предусмотрен автоматический перевод ЦОД на электропитание от ДГУ, рассчитанной на восьмичасовую работу без дозаправки. Модульная конструкция дата-центра надежно защищает размещенное в нем оборудование от электрических, температурных, климатических и ударных нагрузок. Рабочий диапазон температур ЦОД составляет от -40°С до +40 °С.

Наиль Арибжанов, технический директор ABI Product, сказал: «Данный проект – важный этап развития производственных мощностей ABI Product. Постоянно растущий спрос на продукцию компании является главным фактором модернизации текущих бизнес-процессов, формирования технологий с максимальной степенью автоматизации и адаптации под индивидуальные требования предприятия. Мы инвестируем в ИТ, поскольку понимаем, что современные технологии способны создать конкурентное преимущество для бизнеса».

«Наша команда работала в плотном взаимодействии с заказчиком, который обеспечил нас мощной экспертизой, и оказывал быстрое содействие в решении любых трудностей. Профессионализм ИТ-департамента ABI Product находится на очень высоком уровне, именно благодаря этому нам удалось запустить проект, не имеющий аналогов в России, в столь сжатые сроки», — отметил Александр Тонких, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы джет».