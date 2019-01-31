«ЭР-телеком холдинг» и «МРСК Урала» начали тестирование решений в области промышленного интернета вещей

«ЭР-телеком холдинг», российский оператор информационно-коммуникационных услуг, и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» подписали соглашение о запуске на базе «Пермэнерго» и «Челябэнерго» опытной зоны тестирования решений в области промышленного интернета вещей.

Соглашение предусматривает тестирование телекоммуникационных технологий на базе LoRaWAN и интеграцию компонентов автоматизированных систем сбора и контроля технологической информации (систем сбора данных приборов учета электроэнергии, телеметрической информации и т.п.). Это позволит повысить контролируемость и надежность действующей инфраструктуры, обеспечит рост показателей качества электроснабжения и будет в дальнейшем способствовать улучшению общей операционной эффективности.

«Подписанный документ стал логичным продолжением нашего плотного сотрудничества с телекоммуникационной компанией "ЭР-телеком холдинг". Данная работа идет в рамках реализации утвержденной в компании "Россети" единой концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 г.», – отметил генеральный директор «МРСК Урала» Сергей Дрегваль.

«Проект тестирования технологии LoRaWAN на базе существующей инфраструктуры "МРСК Урала" – это реальный вклад в развитие цифровизации электросетевого комплекса России. Благодаря нашей совместной работе сегодня идет практическое внедрение решений в области промышленного интернета вещей в одном из важнейших секторов экономики. Хочу отметить, что первый федеральный проект "Умный учет" был реализован в 2011-2012 гг. именно в Перми. Благодаря активной позиции руководства "МРСК Урала" между нашими проектными командами сложились открытые, доверительные, по-настоящему партнерские отношения. Уверен, что результатом нашей совместной работы станет развитие проекта в масштабах всей страны», – отметил Андрей Кузяев, президент «ЭР-телеком холдинга».