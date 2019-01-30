Ростех разработал «умную» систему хранения для торговых сетей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех начал серийное производство интерактивных систем хранения для промышленных холодильников, стеллажей и вендинговых аппаратов. Новая разработка самостоятельно определяет наличие товара, что позволяет полностью автоматизировать процесс учета. В перспективе система может быть использована в домашних холодильниках, которые смогут определять наличие нужных продуктов и самостоятельно заказывать их из магазина.

Система, разработанная ИМЦ концерна Вега» (входит в «Росэлектронику»), работает на основе технологии радиочастотной идентификации, считывая данные RFID-меток, нанесенных на товары. Она универсальна, что позволяет сделать «умным» практически любой стеллаж, шкаф или холодильник. За счет этого может применяться в том числе для контроля и учета медико-биологических препаратов, а также ценных предметов, оружия и опасных веществ.

Новая разработка позволяет менеджеру склада или магазина в режиме «онлайн» видеть наличие товара, фиксировать факт и время его изъятия, контролировать срок годности и время, проведённое вне системы хранения, осуществлять контроль доступа пользователей. Система может быть интегрирована с учетными и бухгалтерскими программами, а также системами безопасности.

«Мы развиваем перспективные цифровые технологии, которые позволяют повышать эффективность бизнес-процессов предприятий и качественно улучшать жизнь людей. Стоимость системы в базовом исполнении начинается от 60 тыс. рублей. Мы видим большие возможности применения нашей новой разработки, основанной на технологии Интернета вещей – от торговых сетей, медицинских учреждений, силовых ведомств до бытового использования. Первые поставки «умных» промышленных холодильников уже начались», - сказал генеральный директор ИМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш.