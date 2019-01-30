«Лексгарант» перешел на XBRL-отчетность с помощью «Синтегро консалтинг»

«Лексгарант» объявила о завершении проекта по автоматизации системы бухгалтерского учета по новым отраслевым стандартам ЦБ и настройке формирования отчетности в формате XBRL, проведенного с помощью решений «Синтегро консалтинг».

В ходе проекта на сервере и рабочих местах пользователей была установлена система «Синтегро ОСБУ». В ней были настроены единый план счетов и аналитика, правила формирования лицевых счетов, схемы проводок, прав доступа пользователей.

После этого были введены начальные остатки и сформировано начальное сальдо, настроен импорт данных из внешних систем: из «1С:Бухгалтерия» и ПО для страховых компаний «Аксиома» — в систему «Синтегро ОСБУ».

После завершения этого этапа работ специалистами «Синтегро консалтинг» было внедрено и настроено ПО «Фабрика XBRL». Командой проекта были установлены базы данных на сервере и на рабочих местах пользователей, настроены учётные записи и права доступа. Произведен импорт таксономии, настройка подключения к базе бухгалтерского учёта.

Всего в рамках проекта было настроено 68 форм бухгалтерской отчётности и 88 — надзорно-статистической отчётности. В результате работ «Лексгарант» успешно сдает отчётность в формате XBRL уже с 1 квартала 2018 года.

Отдельный блок работ был выделен на опытную эксплуатацию новой системы. Специалисты «Синтегро консалтинг» проводили консультации по всем вопросам, возникавшим у сотрудников по работе с программой и формированию проводок и отчётности.

После успешного завершения проекта компания перешла на техническую поддержку «Синтегро консалтинг».