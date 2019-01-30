«ЭЛАР» установила планетарный сканер в «Вологодском поисковом отряде»

«ЭЛАР» завершила инсталляцию планетарного сканера ЭларСкан А2 в общественной организации «Вологодский поисковый отряд». Приобретение профессионального сканирующего оборудования стало возможным благодаря средствам государственной поддержки, выделенным в качестве президентского гранта на реализацию проекта «Сохраняя память».

«Вологодский поисковый отряд» ведет свою деятельность с 2002 года и участвует в реализации социальных проектов, нацеленных на увековечение памяти солдат и офицеров, обрабатывает заявки-обращения на поиск сведений о судьбе погибших и пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны.

Среди задач, над которыми работают сотрудники организации – регулярное пополнение электронного банка данных о погибших солдатах и работниках тыла, в разное время проживавших на территории Вологодской области.

В 2018 году «Вологодский поисковый отряд» стал победителем проекта «Сохраняя память» Фонда президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 32-рп.

«Одной из важнейших задач проекта является сканирование и перевод в электронный вид документов периода Великой Отечественной войны, находящихся на хранении в районных и городских военных комиссариатах. Это такие документы, как: «Списки призывных команд», «Книги призыва», «Книги учета Извещений (похоронок)», «Книги военно-пересыльных пунктов», «Картотека учета призванных и демобилизованных военнослужащих», «Переписка по безвозвратным потерям» и многие другие. Мы уже закупили необходимое оборудование для проекта. Самым важным помощником в процессе сканирования документов станет планетарный сканер ЭларСкан А2-400Р», - отмечают в Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд».